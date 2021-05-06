Проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" поможет улучшить качество высшего образования, повысить уровень его соответствия потребностям рынка труда и непрерывности обучения во время пандемии COVID-19.

К теме Университет на Волыни открывает новую специальность, которой нет больше нигде в Украине

На что пойдет финансирование

В рамках проекта будут финансироваться:

инвестиции, направленные на модернизацию вузов и научно-исследовательских лабораторий;

цифровая инфраструктура для организации обучения в вузах для обеспечения непрерывности обучения с помощью методов технологий;

поддержание устойчивости системы и управления изменениями в долгосрочной перспективе.

Этот финансовый проект также будет поддерживать развитие современной цифровой инфраструктуры для дистанционного обучения и создание современных учебных и научно-исследовательских лабораторий.

Еще одной задачей проекта является улучшение уровня прозрачности в образовательном секторе в Украине.

Всемирный банк рад сотрудничать с Украиной над модернизацией методов преподавания и обучения в университетах в соответствии с европейскими стандартами с целью предоставления возможности молодежи в Украине получать те навыки, которые нужны им в 21 веке,

– сказал один из директоров Всемирного банка Аруп Банерджи.

Он отметил, что по мере восстановления Украины после пандемии, Всемирный банк готов оказать поддержку в обеспечении лучшего технического и цифровой оснащение системы высшего образования для организации обучения.

Проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" будет внедряться в течение пяти лет Министерством образования и науки Украины.

Читайте также Украинцы в возрасте от 50 лет могут стать студентами и бесплатно овладеть диджитал-профессиями

К слову, во Всемирном банке отмечают, что сеть государственных украинских вузов в условиях сокращения населения является неэффективной и создает проблемы, как для ее финансовой устойчивости, так и для качества услуг.

Эксперты банка также отмечают низкую прозрачность системы и плохую обратную связь. В частности, 85% украинской молодежи планируют получить высшее образование, однако этот высокий спрос плохо отражается на информации о доступных вариантах образования и результатах трудоустройства.