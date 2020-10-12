Функционирование польских школ в Украине и украинских школ в Польше будет отдельно урегулировано межправительственным соглашением стран.

Это подчеркнули в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды во время встречи в Киеве, передает прееслужба Офиса президента.

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Главы государств подтвердили важность защиты прав национальных меньшинств в Украине и Польше, в частности в области образования.

"Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке", – отмечается в заявлении.

Также Зеленский отметил, что ранее были решены вопросы разрешений на поисковые работы для польских ученых и археологов.