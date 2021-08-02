Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала анализ результатов тестирования учащихся в странах Восточной Европы и Центральной Азии. И Украина показала хорошие результаты.

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По словам Остриковой, Украина в рейтинге оценки качества среднего образования показала один из лучших результатов.

Так, в исследовании измеряли способность 15-летних учеников использовать свои знания для решения реальных проблем. Украинские школьники идут в этом вопросе наравне с учениками Турции, немного уступая детям из Хорватии и Беларуси.

Отметим, что измеряли набор навыков, называемых метапознавательными (meta-cognitive). Они помогают ориентироваться и решать непредвиденные проблемы.

У украинских школьников одни из лучших результатов по этому критерию. Результаты исследования показывают, что по крайней мере в образовании производительность труда учителей превышает развитые страны,

– подчеркнула Острикова.

Она подчеркнула, что в исследовании проанализировали два соотношения:

Навыки школьников по чтению и ВВП на душу населения в стране. Так, Украина показывает значительно лучший результат среди стран с аналогичным ВВП на душу населения.

Навыки школьников по чтению и расходы государства на ученика за весь период его обучения в школе. Тут выяснилось, что украинские учителя обучают школьников на уровне с развитыми странами, в которых расходы на ученика в разы больше.

К слову, правительство приняло постановление, которое позволяет школам работать во время карантина. Но только при условии, что в учебном заведении будет не менее 80% вакцинированных педагогов.

В то же время школы, в которых вакцинировано от коронавируса менее 20% персонала, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина.