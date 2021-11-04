В этом году организаторы внедряют систему национальных франшиз на проведение "Олимпиады Гениев" в разных странах мира. Национальный отбор станет первым этапом для участия в международном финале США. Запуск пилотных проектов намечен в Украине, Мексике, Южной Корее и Кувейте, но именно Украина первой подписала лицензионный договор.

К теме Украинскую школьницу официально признали гением за экологический проект по очистке рек

Министр образования Сергей Шкарлет уверен, что украинские креативные школьники покажут высокие результаты.

Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии, участие в котором ежегодно принимают больше тысячи школьников из более чем 80 стран мира. Соревнования проходят в Государственном университете Нью-Йорка, а основала его американская организация Terra Science and Education.

Также чиновник поблагодарил всех партнеров за сотрудничество. В частности, Малую академию наук Украины, Terra Science and Education, Genius Olympiad, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Оксану Маркарову. "Благодаря совместным стараниям Украина уже в 2022 первой среди стран-участниц проведет национальную "Олимпиаду гениев", – написал он.

Инициатор этого сотрудничества Президент МАН Станислав Довгий отмечает, что Малая академия присоединилась к конкурсу Genius Olympiad с 2017 года.

За это время наши воспитанники получили 2 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых наград и 12 специальных призов. В прошлом году мы предоставили больше всего проектов на прохождение международной квалификации. И очень приятно, что наша страна в следующем году первой среди стран-участниц проведет национальную "Олимпиаду гениев",

– говорит он.

К слову, в этом году украинские школьники смогли получить призовые места на Олимпиаде гениев. Наше государство представили 26 участников с 25 проектами. И завоевали целых 15 наград.

Какие медали завоевали украинцы:

Елена Коваленко завоевала серебряную модель за свой проект о получении альтернативной электроэнергии от древесных колебаний.

завоевала серебряную модель за свой проект о получении альтернативной электроэнергии от древесных колебаний. Также серебро получил Уланов Виктор . Он представил проект об использовании самоколебаний в системах пассивной безопасности атомных электростанций.

. Он представил проект об использовании самоколебаний в системах пассивной безопасности атомных электростанций. Грицишин Яна получила бронзу за проект о работе гидроэлектрических станций, которые используют биомаркеры двустворчатых моллюсков.

получила бронзу за проект о работе гидроэлектрических станций, которые используют биомаркеры двустворчатых моллюсков. Васараб-Кожушна Александра завоевала бронзу за проект об исследовании свойств отработанного пластика (полиэтилена).

завоевала бронзу за проект об исследовании свойств отработанного пластика (полиэтилена). Шарлай Александр также получил бронзу за проект о влиянии теплового стресса на процессы перекисного окисления липидов и активность аскорбат пероксидазы в Nicotiana tabacum.

также получил бронзу за проект о влиянии теплового стресса на процессы перекисного окисления липидов и активность аскорбат пероксидазы в Nicotiana tabacum. Петров Владислав – бронза за проект о домашнем водоочистителе из мусора с использованием солнечной энергии.

– бронза за проект о домашнем водоочистителе из мусора с использованием солнечной энергии. Панченко Виктория – бронза за проект об очистке рек с помощью камыша.

Имена учеников, которые получили почетные награды, – читайте в статье.