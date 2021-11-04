В этом году организаторы внедряют систему национальных франшиз на проведение "Олимпиады Гениев" в разных странах мира. Национальный отбор станет первым этапом для участия в международном финале США. Запуск пилотных проектов намечен в Украине, Мексике, Южной Корее и Кувейте, но именно Украина первой подписала лицензионный договор.
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Министр образования Сергей Шкарлет уверен, что украинские креативные школьники покажут высокие результаты.
Также чиновник поблагодарил всех партнеров за сотрудничество. В частности, Малую академию наук Украины, Terra Science and Education, Genius Olympiad, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Оксану Маркарову. "Благодаря совместным стараниям Украина уже в 2022 первой среди стран-участниц проведет национальную "Олимпиаду гениев", – написал он.
Инициатор этого сотрудничества Президент МАН Станислав Довгий отмечает, что Малая академия присоединилась к конкурсу Genius Olympiad с 2017 года.
За это время наши воспитанники получили 2 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых наград и 12 специальных призов. В прошлом году мы предоставили больше всего проектов на прохождение международной квалификации. И очень приятно, что наша страна в следующем году первой среди стран-участниц проведет национальную "Олимпиаду гениев",
– говорит он.
К слову, в этом году украинские школьники смогли получить призовые места на Олимпиаде гениев. Наше государство представили 26 участников с 25 проектами. И завоевали целых 15 наград.
Какие медали завоевали украинцы:
- Елена Коваленко завоевала серебряную модель за свой проект о получении альтернативной электроэнергии от древесных колебаний.
- Также серебро получил Уланов Виктор. Он представил проект об использовании самоколебаний в системах пассивной безопасности атомных электростанций.
- Грицишин Яна получила бронзу за проект о работе гидроэлектрических станций, которые используют биомаркеры двустворчатых моллюсков.
- Васараб-Кожушна Александра завоевала бронзу за проект об исследовании свойств отработанного пластика (полиэтилена).
- Шарлай Александр также получил бронзу за проект о влиянии теплового стресса на процессы перекисного окисления липидов и активность аскорбат пероксидазы в Nicotiana tabacum.
- Петров Владислав – бронза за проект о домашнем водоочистителе из мусора с использованием солнечной энергии.
- Панченко Виктория – бронза за проект об очистке рек с помощью камыша.
Имена учеников, которые получили почетные награды, – читайте в статье.