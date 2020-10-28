Временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школы готовы к дистанционному обучению. В то же время он считает, что заявления о неготовности образования к онлайн-обучению – это оскорбление для педработников.

Об этом заявил Шкарлет во время прямого эфира на одном из телеканалов, передает 24 канал.

Интересно! Руководители школ сами решают, как обучать учеников после каникул, – МОН

Он заявил, что призывы о том, что Украина не готова к дистанционному обучению — это оскорбление для большинства директоров, ученых, педагогов, которые настойчиво внедрили в жизнь педагогов программу онлайн-образования. "На сегодня Украина относительно готова к дистанционному обучению", – заявил Шкарлет.

По его словам, очень многое сделано местными бюджетами. "Вся организация дистанционного обучения на 80% не требует средств. Надо иметь только желание и стремление к переменам", – заявил глава МОН.

Добавим, что Шкарлет считает проблемой дистанционного обучения – отсутствие социализации детей и их психологического состояния.

Врио министра образования уверяет, что детей нельзя долго держать на самоизоляции. Ведь, кроме социализации и живого общения, которое школьникам крайне необходимо, есть еще и экономическая проблема – родители должны зарабатывать деньги. Поэтому в МОН склоняются к тому, чтобы после каникул 1-4 классы продолжили обучение в очном формате.

Также Сергей Шкарлет напомнил, что правительство разрешило использовать остатки образовательной субвенции – а это 3,3 миллиарда гривен – на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе и на доплату учителям за организацию дистанционного обучения.

К слову, школы Киева выходят с каникул в четверг, 29 октября. Там ученики будут учиться очно, а дистанционный формат будет только в 7 школах столицы.