Украина не отстает в зарплатах учителей, – Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что Украина не отстает по показателю размера зарплаты учителей. По его словам, МОН работает над тем, чтобы профессия учителя действительно была высокооплачиваемой.

Во время интервью журналистка отметила, что зарплата педагогов в Литве составляет 1 100 – 1 500 евро в месяц. Также там педагоги ежегодно получают премии – 100% от зарплаты. В Украине же учителя зарабатывают значительно меньше.

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В то же время министру образования не понравилось такое сравнение зарплат учителей в Украине и Литве.

Есть страны, где вдвое меньше, чем у нас получают зарплаты. И таких много. Почему мы берем Литву? Украина же не отстает в заработных платах учителей. Конечно, хочется больше, и мы работаем над тем, чтобы было больше,

– сказал Шкарлет.

Министр образования отметил, что в 2020 году рост зарплат учителей был на 8%, в этом году она также увеличилась на 20%, и еще почти на 9% вырастет в декабре 2021 года.



Зарплата учителей в 2021 году / Данные МОН / Инфографика 24 канала

Сергей Шкарлет добавил, что престижность работы учителя он поддерживает, и ему хочется, чтобы зарплаты были больше.

"Объективно образовательная отрасль просто очень большая, мультипликатор очень сложный. Если мы повышаем даже на 1%, учитывая то количество учителей и школ, которое есть, этот мультипликатор работает на очень большие средства", – заверил он.

По словам Шкарлета, бюджет – не резиновый. "Есть еще и медицина... Никто не ожидал, что будет COVID-19. Это очень большой вызов, на который надо много средств. А еще у нас война идет... Мы же страна, которая воюет, и мы должны беречь свои границы", – подытожил министр.

К слову, средняя зарплата учителей в июне этого года составила 14 158 гривен, а это в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тысяч гривен). Кроме того, она почти сравнялась со средней в экономике. Детали – читайте в статье.