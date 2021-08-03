Во время интервью журналистка отметила, что зарплата педагогов в Литве составляет 1 100 – 1 500 евро в месяц. Также там педагоги ежегодно получают премии – 100% от зарплаты. В Украине же учителя зарабатывают значительно меньше.

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В то же время министру образования не понравилось такое сравнение зарплат учителей в Украине и Литве.

Есть страны, где вдвое меньше, чем у нас получают зарплаты. И таких много. Почему мы берем Литву? Украина же не отстает в заработных платах учителей. Конечно, хочется больше, и мы работаем над тем, чтобы было больше,

– сказал Шкарлет.

Министр образования отметил, что в 2020 году рост зарплат учителей был на 8%, в этом году она также увеличилась на 20%, и еще почти на 9% вырастет в декабре 2021 года.



Зарплата учителей в 2021 году / Данные МОН / Инфографика 24 канала

Сергей Шкарлет добавил, что престижность работы учителя он поддерживает, и ему хочется, чтобы зарплаты были больше.

"Объективно образовательная отрасль просто очень большая, мультипликатор очень сложный. Если мы повышаем даже на 1%, учитывая то количество учителей и школ, которое есть, этот мультипликатор работает на очень большие средства", – заверил он.

По словам Шкарлета, бюджет – не резиновый. "Есть еще и медицина... Никто не ожидал, что будет COVID-19. Это очень большой вызов, на который надо много средств. А еще у нас война идет... Мы же страна, которая воюет, и мы должны беречь свои границы", – подытожил министр.

К слову, средняя зарплата учителей в июне этого года составила 14 158 гривен, а это в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тысяч гривен). Кроме того, она почти сравнялась со средней в экономике. Детали – читайте в статье.