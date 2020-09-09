Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, Украина больше не будет менять закон об образовании, если этого требуют другие страны. В то же время он добавил, что позаботится о защите интересов национальных меньшинств.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии, передает 24 канал.

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Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ранее внесла изменения в закон "Об образовании" в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии. Но больше этого делать не будет.

По его словам, Украина не планирует больше менять закон об образовании, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран.

"Но конкретно в этом случае интересы Румынии были защищены... Мы будем работать так, чтобы румыны в Украине оставались румынами, но при этом были украинцами", – убеждал Дмитрий Кулеба.

Министр МИД добавил, что Украина настроена решать все вопросы по принципу взаимного уважения. И поскольку он видит, что Бухарест уважает позицию Киева в этом вопросе, Украина готова вести диалог.