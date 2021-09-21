Украина и Китай создали университетский союз: что это дает студентам и преподавателям

Для расширения сотрудничества между китайскими и украинскими университетами страны официально создали "Китайско-украинский университетский союз". В него входит более 90 вузов из Китая и почти 50 – из Украины.

Теперь китайские и украинские университеты, которые являются членами союза, смогут совместно подавать заявки на международное финансирование и научно-исследовательские проекты.

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Студенты могут участвовать в программах обмена и учиться в другой стране.

Украинские и китайские преподаватели смогут вместе писать и публиковать научные публикации, совместно управлять учебным процессом, студенческими и академическими обменами.

В рамках сотрудничества университеты смогут проводить совместные конференции и другие международные мероприятия, организовывать социально-культурные проекты сотрудничества и совместно отстаивать развитие науки и качественного высшего образования.

К слову, в этом году 48 талантливых школьников из Украины получили стипендии Ukraine Global Scholars. Они уже в сентябре начали обучение в престижных школах-пансионах и университетах США, Канады, Германии и Китая.

Текст публикации Посольства Китая в Украине:

Украинским университетам стало удобнее вести сотрудничество и обмен с Китаем. В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между китайскими и украинскими университетами было официально создано "Китайско-украинский университетский союз".

Всего в союзу присоединились 92 университета Китая и 49 университетов Украины. Китайские и украинские университеты смогут совместно подавать заявки на международное финансирование, совместно писать и публиковать научные публикации, совместно управлять обучением, студенческими и академическими обменами, готовить совместные конференции.