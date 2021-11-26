Украина должна перейти на трехлетнюю старшую профильную школу по примеру Европы, – Гриневич

Бывшая министр образования Лилия Гриневич говорит, что Украине нужно уже сейчас думать о переходе на трехлетнюю старшую профильную школу – по примеру европейских стран. По ее словам, такой формат обучения дает возможности получить прикладную профессию или сознательно выбрать направление высшего образования.

Бывшая министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что сегодня идет много слухов и глупостей по этому поводу – мол, закроют 10 – 11 классы.

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Гриневич успокоила украинцев, что старшие классы в школе не закроют.

Но почему нужна именно трехлетняя, а не нынешняя двухлетняя, старшая школа? Во-первых, это тот возраст – до 18 лет, когда человек созревает и может сделать осознанный выбор, а преподаватели успевают дать ему весь пакет компетентностей: знаний, умений, навыков и ценностей,

– сказала она.

Лилия Гриневич объяснила, что если ребенок завершает академический лицей, то бакалаврская программа обучения в высшей школе для него будет короче.

Или, если ребенок завершает профессиональный лицей, то он получает первую профессию. "Захочет – будет учиться дальше. Не захочет – будет иметь первый "хлеб в руках", – добавила она.

По словам бывшего министра образования, идеология "школы для всех" – это советское прошлое без индивидуальности и стремлений каждого человека "найти себя".

Что известно о старшей профильной школе в Украине

Правительство утвердило положение о лицее, которое регулирует основные принципы деятельности таких учебных заведений.

В составе лицея могут создаваться:

классы,

группы для изучения отдельных учебных предметов (интегрированных курсов),

межклассные группы учащихся,

учебные кабинеты (по учебным предметам или курсам одной или разных образовательных отраслей).

Также лицей может создавать классы (группы) с вечерней (заочной), дистанционной форме обучения, инклюзивные классы для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

Что предусматривает закон о лицее:

Лицей является отдельным юридическим лицом, однако разрешено образование и на начальном и базовом уровнях.

На параллелях 10 – 12 классов должно быть не менее двух классов с не менее тремя профилями обучения.

Органы местного самоуправления должны до 1 сентября 2024 года утвердить планы формирования лицеев.

В то же время правительство должно продолжить в 2021-2030 годах выделение субвенции из госбюджета местным бюджетам для введения трехлетнего профильного среднего образования.

К слову, до 2027 года школы в Украине, в связи с реформой НУШ, должны переформатировать, и 10 – 12 классы станут профильным образованием для учащихся. В частности, будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные заведения.

Таким образом школы поделятся на:

начальные (1-4 классы);

гимназии (5-9 классы);

лицеи (10-12 классы).

Так, к 2024 году школы должны окончательно определиться, готовы ли обеспечивать функционирование 10 – 12 классов. Сейчас это уже повлекло закрытие старших классов в ряде школ.

Однако в МОН заявили, что учеников, которые уже получали образование в школе, автоматически зачисляют в 10 классы. Подростков из других школ будут брать на свободные места. Окончательно реформа должна заработать с 2027 года.