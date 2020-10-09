Любая техника прослужит своему хозяину значительно дольше и качественнее, если за ней ухаживать, аккуратно пользоваться и соблюдать несколько нехитрых рекомендаций. Все это касается и использования принтеров: если придерживаться элементарных правил, то ваш принтер прослужит вам еще очень долгое время.

Как и любое устройство, принтер не будет работать сам по себе без надлежащего обслуживания. Чтобы избежать проблем и неисправностей, важно правильно использовать девайс и ухаживать за ним, как указано в инструкции. Однако существует еще один важный момент, которым пренебрегают многие пользователи – использование оригинальных расходных материалов.

Почему важно использовать оригинальную краску

Основная нагрузка приходится на печатающую головку, которая также является наиболее уязвимой частью принтера. Во время печати сквозь нее проходят чернила, а сама головка состоит из микроскопических капилляров и сопел. Если внутрь попадает воздух, пыль или некачественные чернила – это приведет к ухудшению качества печати или поломке принтера. Это может произойти с каждым струйным принтером.

Как этого избежать

Чаще всего это происходит именно из-за использования некачественных расходных материалов или же крайне редкой печати. Следовательно, с той или иной периодичностью принтер необходимо использовать, а также заправлять его исключительно качественными расходными материалами.

Использование оригинальных чернил обеспечит долгую жизнь вашему принтеру и сэкономит вам немало денег, ведь использование некачественных и дешевых неоригинальных чернил рано или поздно закончится дорогим ремонтом.

Итак, самый главный совет – оригинальные чернила и периодическая печать.

Важно! Следует также помнить, что только оригинальные расходные материалы могут гарантировать сохранение официальной гарантии на принтер от производителя.

Например, в струйных принтерах Canon используются оригинальные черные пигментные чернила и цветные водорастворимые для лучшего смешивания. Они обеспечивают четкость и насыщенность текстовых документов и позволяют получить самый мелкий шрифт и с высокой точностью отпечатать тончайшие линии.

Используя сторонние расходные материалы вы не получите такого же качественного результата. Кроме того, любое отклонение чернил от нормы приводит к засорению и перегреву печатающей головки, что значительно снижает надежность принтера.

В конце концов, при использовании оригинальной фотобумаги оригинальные чернила отлично противодействуют ультрафиолету и атмосферным газам. Именно благодаря этому результаты печати долго сохраняются, не теряя своего качества.

Не стоит забывать и о бумаге, ведь ее низкое качество также может негативно сказаться на работе принтера и привести к дорогостоящему ремонту.

Совет! Никогда не игнорируйте сигналы принтера о низком уровне чернил в картридже. Ведь принтер предупреждает вас тогда, когда чернил осталось слишком мало и их хватает лишь для изоляции тонких каналов печатающей головки от контакта с воздухом.

Другие преимущества оригинальных чернил

Оригинальные чернила Canon используют точные пропорции красителя. Это обеспечивает получение качественных результатов печати, с яркими и насыщенными цветами. Такие чернила проходят ряд тестов и их безопасность для здоровья человека гарантирована сертификатами. Они гипоаллергенны и абсолютно безопасны как для детей, так и для взрослых.

К тому же цветные чернила от Canon продаются в бутылках по 70 мл, а черные – 135 мл. Такого объема хватит для печати 6 000 черно-белых документов и 7 000 цветных. Таким образом себестоимость отпечатков получается очень низкой.

Несколько важных советов

Если во время печати на бумаге появилось размытие изображений, это свидетельствует о загрязнении печатающей головки пылью или другими материалами. Кстати, это может быть следствием использования некачественной бумаги, поэтому в который раз советуем особое внимание обратить на качественные расходные материалы. Нередко попытка сэкономить приводит к еще большим затратам на ремонт и обслуживание техники.

Также важно помнить, что процесс заправки и замены картриджей должен укладываться в несколько минут, а в случае со сменными чернильницами игнорирование данного совета может привести к неприятным последствиям моментально. Печатающая головка должна находится на воздухе минимальное количество времени, поэтому подготовьте все для заправки и замены заранее.

Например, оригинальные чернила от Canon поставляются в специальных бутылочках, которые позволяют легко заправить принтер и не испачкать руки.