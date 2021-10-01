В ХНУ Каразина опровергли информацию о том, что студентов заставляют идти на лекцию о вакцинации

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина назвали фейком информацию о том, что студентов заставляют посетить лекцию о пользе вакцинации. Сообщается, что в вузе такой лекции вообще не проводят.

Фейк о лекции в вузе Каразина

В местных телеграм-каналах появилась информация о том, что 1 октября, после первый пар кураторов обязали собрать студентов у главного корпуса учреждения и привести их на лекцию о вакцинации.

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Согласно информации соцсети, студентов университета, которые пропустили лекцию, уже с понедельника не допустят к учебе, а потом отчислят.



Сообщение о лекции для студентов ХНУ Каразина / Скриншот

В вузе информацию опровергли

В Харьковском университете Каразина заявили, что никакой лекции для студентов по вакцинации не проводят.

Это фейковая информация. Никто не имеет права заставлять студентов идти на лекции... Университет иногда приглашает разных спикеров, и тогда мы информируем студентов о возможности их посетить, но никого не заставляют,

– сообщила пресс-секретарь вуза Лилия Змий.

Добавим, что администрация Государственного университета коммуникаций в Киеве заставляет студентов вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то их угрожают выселить из общежитий. Детали – читайте в статье.

Кроме того, в Украине вводят обязательную вакцинацию для учителей, преподавателей и чиновников. Тех, кто откажется от прививок, работодатели будут обязаны отстранять от работы без сохранения зарплаты.