Лицей при посольстве Франции закрывался со вторника, 15 февраля. Отмечается, что это досрочные каникулы.

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Французский посол Этьен де Понсен заявил, что там решили отпустить лицей имени Анны Киевской на зимние каникулы с 15 февраля. По его словам, ученики ушли на отдых раньше, чем планировалось.

Издание Depo.Киев также сообщило, что руководство лицея направило родителям учеников официальные письма.

Из-за контекста безопасности, который является приоритетным, дипломатическая служба только что приняла решение о досрочном закрытии нашего учреждения,

– говорится в письме.

Занятия планируют возобновить в среду, 9 марта. Об этом обещают сообщить дополнительно.

Письмо, полученное родителями учеников французского лицея в Киеве / Фото Depo.Киев

К слову, львовские школы учат учеников 9-11 классов стрелять из пневматического оружия. Такие занятия будут проводить каждый день, а стрелять планируют научить всех старшеклассников. Директора также прошли схожие учения. Подробности – читайте здесь.