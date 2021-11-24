Ударила ученика головой об парту: в школе на Киевщине учительница начальных классов била детей

В школе Обухова на Киевщине учительница начальных классов, вероятно, ударила ученика головой об парту, а другого школьника била по рукам. В учебном заведении все умалчивали, а психолог учила детей не рассказывать о конфликте родителям.

Учительница била детей

Об инциденте рассказала бабушка ученика, шокированная поступком учительницы. Ее внук учится в обуховском лицее №4 во 2-Б классе. Ребенка она воспитывает сама. Ведь Дима сирота: отец умер, а мать бросила.

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Второклассник признался бабушке, что учительница Лариса Михайловна била его головой об парту и у него шла кровь.

Вечером она позвонила мне, я и говорю: "Лариса Михайловна, не бейте больше Диму". Она начала истерически кричать,

– рассказывает бабушка.

В школе все умалчивали

Школа не хотела огласки, однако бабушка не умолчала о травле со стороны учительницы.

"Она начала меня просить не идти никуда, мол, мы все уладим. И Виктория Михайловна начала просить, и секретарь... Нет, говорю, я пойду", – отметила бабушка.

Буллинг от учительницы и психолога

Известно, что ее внук Дмитрий не единственный, кто попал под горячую руку учительницы. Там уже были истории о пинках, унижениях и жестокости. Дети постоянно жалуются на агрессивное поведение педагога и даже отказываются ходить в школу.

Так, один из учеников тоже рассказал маме, что их учительница очень кричит: и на него, и на других деток.

После этого его мама решила ходить в школу и слушать под дверью, как проводят уроки. И была в шоке от воспитательной беседы школьного психолога с детьми. По словам мамы, детей просили ничего не рассказывать родителям.

Однако у директора школы на это свое мнение: "У нас работает очень хороший, профессиональный психолог и это был урок-игра. Мол, речь шла и о друзьях, и о дружбе, и о том, что секреты, которые вам доверил друг, нельзя рассказывать".

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Родители второклассников решили объединиться с активистами и написали заявление о буллинге в полицию и администрацию школы.

Теперь этот инцидент будет расследовать полиция в школе. Если вину педагога докажут, ей грозит по меньшей мере выговор или увольнение. А если привлекут к административной ответственности, будет штраф до 3 400 гривен или общественные работы.

Есть ли право у школы уволить учителя

Учительница в это время продолжает работать в школе, хотя юрист ОО "Родители SOS" Роман Бондаренко уверяет, что у директора есть право самостоятельно принимать решение об увольнении.

У директора есть все полномочия, чтобы по закону прекратить это жестокое обращение с детьми раз и уволить этого учителя за аморальный проступок. Если директор этого не делает, а начинает переводить ответственность на полицию, значит, директор покрывает жестокое обращение и буллинг,

– говорит он.

Эксперт отмечает, что в подобных ситуациях общаться со школой, управлением образования родителям нужно исключительно в письменной форме, ведь тогда школа обязана будет разобраться и дать письменный ответ.

Главный совет для родителей – прислушиваться к собственным детям, обращать внимание на изменение в их поведении и расспрашивать, что происходит в школе.

Кстати, правоохранители в соцсетях заметили видео, на котором учительница физики на Волыни избивала ученика. Хотя от родных школьника обращений не поступало, а заявление писать они отказались, полиция все же открыла дело. Детали буллинга читайте в статье.