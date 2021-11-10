Ударила по лицу из-за аппликации: в Житомире воспитательница садика избила мальчика

В Житомире мама воспитанника одного из садиков города обвиняет воспитательницу в избиении своего сына. Женщина заметила у 6-летнего мальчика синяки на лице. Видео инцидента смотрите в статье.

По словам мамы, воспитательница якобы ударила 6-летнего воспитанника, потому что тот не хотел делать аппликацию. Другие дети также подтвердили, что видели, как педагог била мальчика по лицу.

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Мальчика избили в детсаду

Женщина заметила на лице своего сына синяк, когда привела его домой после детского сада. Женщина сразу начала рассматривать травму и решила, что это – след от удара.

Она начала расспрашивать мальчика о синяке, и он якобы рассказал, что его била воспитательница.

Женщина написала об этом в родительский чат и выложила фото с синяком. Оказалось, что другие дети видели, как воспитательница ударила ребенка из-за аппликации. По словам малышей, это произошло из-за того, что 6-летний Виктор не хотел делать петушка.



Мама отправила фото синяков ребенка в родительский чат / Скриншот из сюжета ТСН

Что говорят в садике

Педагог все отрицает, и уверяет, что ребенка она не била. Сейчас воспитательница ушла в отпуск, за нее отвечает заведующая садика. Руководительница заведения Тамара Касьянчук также не верит в правдивость инцидента.

Мать ничего не говорила о синяке, когда забирала парня из детсада. Мальчик мог травмироваться уже дома. Также матери показали видео, на котором ее сын с улыбкой бежал к воспитательнице – это свидетельствует о том, что педагог всегда была доброй с ребенком,

– говорит она.

По словам Тамары Касьянчук, воспитательница сама была шокирована. Она заверила, что синяк на щеке мальчика появился не в садике. Потому что его никто из других работников заведения не заметил, а мама не имела никаких замечаний.

Мама мальчика решила довести дело до конца и зафиксировала синяк и обратилась в отдел образования. Заместитель руководителя департамента отдела образования рассказала, что учреждение привлечет к расследованию психологов и проведет анкетирование родителей.

Что грозит учительнице

Также мать обратилась в полицию. Там открыли уголовное производство. Женщина говорит, что не хочет переводить мальчика в другую группу и не хочет, чтобы в садике пострадал еще хотя бы один ребенок.

Если же вина воспитательницы будет доказана и окажется, что она действительно била ребенка, ей грозит ответственность. Женщине могут присудить исправительные работы или даже до 2 лет тюрьмы.

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