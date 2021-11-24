Ударил и заклеил рот скотчем: под Днепром учителя обвиняют в изнасиловании ученицы 7 класса

В Днепропетровской области учителя в школе-интернате обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. Мужчина зашел в ее комнату в общежитии, ударил ее по лицу и заклеил рот скотчем, после чего изнасиловал ученицу.

Что известно об изнасиловании

Инцидент произошел 23 ноября около 20 вечера в селе Саксагань Каменского района Днепропетровской области. Об изнасиловании полиции рассказала бабушка пострадавшей девочки.

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По ее словам, 56-летний учитель специализированной школы изнасиловал ее 13-летнюю внучку.

Учитель этой школы, находясь в спальной комнате общежития, где жила ученица, ударил ее по лицу и заклеил рот скотчем. После этого он воспользовался беспомощностью 7-классницы и изнасиловал.

Какое наказание грозит учителю

Правоохранители Каменского районного управления полиции зарегистрировали дело по статье № 156 (развращение несовершеннолетних). Сейчас решается вопрос о задержании мужчины.

Если его вину докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

К слову, несколько месяцев назад похожий инцидент произошел в Кривом Роге. Там на школьном выпускном учитель изнасиловал девушку. В то же время в местной полиции якобы посоветовали пострадавшей "сыграть свадьбу" с насильником. Детали – читайте здесь.