Ударил так, что тот не мог дышать: на Херсонщине будут судить ученика, избившего старшеклассника

В Каховке Херсонской области перед судом предстанет ученик 7 класса за избиение десятиклассника. Младший парень ударил старшеклассника на перемене в грудь, что тот какое-то время не мог дышать.

Ученик ударил 10-классника в грудь

Конфликт между школьниками произошел во время перерыва. 7-классник якобы услышал, что двое учеников из десятого класса его обсуждают.

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Парень разозлился, подбежал и ударил в грудь одного из старшеклассников. Удар был такой силы, что какое-то время парень не мог дышать.

Школьная медсестра вызвала скорую. Врачи подозревали у парня даже трещину ребра, но после обследования выяснилось, что это сильный ушиб.

7-класснику на самом деле 17 лет

Правоохранители начали расследование. Выяснилось, что 7-класснику – 17 лет. Парень пошел в школу позже, поскольку родители считали, что у него слабое здоровье. В то же время пострадавшему 10-класснику пока только 15 лет.

Школьника будут судить. Ведь на родителей учеников обычно составляют админпротокол за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Но поскольку ему уже 17 лет, его привлекли к уголовной ответственности. Как сообщили в полиции, статья – нанесение легких телесных повреждений. Его ждет суд.

К слову, в киевской школе учитель якобы избил пятиклассника. Директор учреждения образования подтвердила, что инцидент действительно был, и отметила, что там проверяют все обстоятельства и обязательно накажут учителя в случае доказательства вины.