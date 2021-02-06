Работать из дома, проходить собеседование онлайн или сдавать экзамен в Zoom – реалии, к которым большинство уже успели привыкнуть. Едва ли не самым большим вызовом дистанционная жизнь стала для учеников и студентов.

С ослаблением карантина, большинство украинских школ работают по смешанному режиму, когда дни дистанционных уроков чередуются с посещением уроков в школах. Однако это имеет свои преимущества и недостатки.

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И когда первые трудности перехода на дистанциоку ​​преодолели, родители и дети оценили ее преимущества. Поэтому, желающих учиться из дома стало больше. Правда, при этом, процедура перевода школьника на удаленную форму законом предусмотрена, но на практике сделать это в государственных учреждениях крайне сложно.

Есть проблемы с отсутствием надлежащей нормативно-правовой базы. Если из 100 детей, которые учатся в трех классах 1 или 2 ребенка захотят перейти на дистанционное обучение – механизма оплаты труда учителей нет,

– объяснил директор Юрий Киньков.

Обучение на дистанции – находка для интровертов. Именно такие ученики и студенты после диплома лучше адаптируются и к удаленной работе. Для многих общение с коллективом в офисе будет вызовом.

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Усвоение новой информации часто происходит через индивидуальный кабинет ученика. Для каждого класса каждый день есть новая порция уроков. Состоят они из нескольких частей – презентация нового материала, опорный конспект и самостоятельная работа. Затем идут дополнительные материалы и тест для проверки

"У нас нет расписания привязанного ко времени, нет учителя, который в 9 утра сидит перед зумом или скайпом и ждет, чтобы провести урок. Все эти уроки есть на портале. Есть ориентировочное расписание, что сегодня у тебя математика, украинский язык, физкультура", – рассказал куратор школы дистанционного обучения Захар Симчин.

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Компании на удаленной работе

Формат жизни на дистанции затронул не только обучение меньших, а и работу старших украинцев. Работники многих компаний из-за пандемии коронавируса вынуждены были обустраивать рабочие места прямо на кухне или балконе – в собственном доме.

Многие работники раньше даже не рассматривали возможность организации работы вне офиса. Впрочем, предполагают, что пандемия навсегда изменила отношение людей к организации как учебных, так и бизнес-процессов. И часть из тех, кому по душе именно такой способ обучения или работы – теперь будет искать только эти варианты. А это означает изменения и на рынке труда.