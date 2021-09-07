Учреждениям образования стоит готовиться к переходу на дистанционное обучение, – Ляшко

Если всю территорию Украины переведут с зеленого на желтый уровень эпидемической опасности, что может произойти уже 13 сентября, то работать в очном режиме смогут только те заведения, в которых вакцинированы более 80% персонала. Поэтому глава Минздрава советует школам и вузам готовиться к дистанционке.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов заявил, что Минздравом подано ходатайство к правительству о переводе всей территории Украины на желтый уровень эпидембезопасности из-за увеличения количества больных COVID-19.

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По его словам, на этой неделе состоится комиссия техно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит обращение Минздрава. Скорее всего, со следующего понедельника (13 сентября) Украина перейдет на желтый уровень эпидемической безопасности.

Как отметил Виктор Ляшко, соответственно будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня.

В отношении образовательных учреждений, то действует норма, которая предусматривает, что школы в оффлайне работают, если 80% педагогов вакцинированы против коронавируса. В случае, если такая норма не соблюдается, то школы переходят в онлайн-режим,

– сказал министр здравоохранения.

Однако как рассказал Ляшко, для желтого уровня эпидемии вакцинированными будут считаться и лица, получившие даже первую дозу вакцины. В то же время для красного уровня – должен быть обеспечен полный курс вакцинации.

Он также отметил, что на желтый уровень опасности перейдет вся территория Украины. В то же время если в регионах будет происходить ухудшение ситуации до оранжевого или красного уровня, то страна перейдет к региональному распределению на зоны.

Известно, что с понедельника, 13 сентября, Черниговская и Сумская области могут закрыть на карантин большинство школ и детских садов. Дети там перейдут на онлайн-обучение.

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К слову, в Минздраве сообщили, что при желтом и оранжевом уровне эпидемической опасности посещать заведение можно при условии, если в нем вакцинировано более 80 % персонала.

Обучение обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и очно с соблюдением противоэпидемических требований и правил дистанцирования. Решение об организации обучения принимает педсовет учебного заведения.

Зато при красном уровне эпидемической опасности посещать учебные заведения запрещено всем, кроме: воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ. Для других соискателей образования обучение происходит дистанционно.