Учреждения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов на свои специальности до 1 ноября. Поэтому желающие имеют много времени для подачи документов в ПТУ.

Письмо с рекомендацией сроков поступления заведения профобразования получили 18 августа от областного управления образования и науки.

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Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко объяснил, что, согласно общим правилам приема в ПТУ, зачисление поступающих продлится до 1 сентября.

Однако в этом году из-за карантина пришлось изменить сроки поступления в вузы, поэтому в МОН решили продолжить их и для учреждений профобразования. Так, подавать документы в эти заведения поступающие могут до 1 ноября.

Кроме того, поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно. А уже со временем они должны определиться с учреждением и профессией и подать туда оригиналы.

Для вступления в заведение профобразования поступающий должен представить:

заявление;

копию свидетельства об окончании 9-го или 11-го класса;

6 фотографий размером 3х4;

медицинскую справку;

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

В МОН добавили, что в учреждениях профобразования могут учиться не только выпускники школ, но и взрослые. Они могут пройти повышение квалификации для уже имеющейся рабочей профессии, освоить новые навыки или полностью сменить профессию.

К слову, в 2020 году учреждения профобразования по региональному или государственному заказу имеют почти 120 тысяч бюджетных мест.