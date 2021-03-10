Учні по всьому світу через карантин відстають у навчанні на 2,5 місяці. Вчителі підтверджують, що онлайн-навчання не може повноцінно замінити присутність дітей у школі.

Це показало і дослідження McKinsey. Так, компанія з’ясувала, як вчителі оцінюють вплив COVID-19 на своїх учнів.

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Так, результати дослідження показали, що більшість вчителів відчувають, що їхні учні постраждали через пандемію коронавірусу. Адже діти тепер відстають у навчанні на кілька місяців.

Освітяни також стурбовані через те, що стрес та ізоляція під час дистанційки спричинила проблеми психічного здоров’я серед молоді.

Які учні постраждали найбільше

Опитування показало, що деякі категорії учнів постраждали більше за інших. Так, йдеться про найбільші втрати у навчанні для учнів молодших класів:

2,2 місяця втрачено для початкової школи,

1,7 місяця – для старшої школи.

Також учні, які проживають у бідних сім'ях, відстають у навчанні в середньому на 2,5 місяців. На момент опитування школярі показували нижчий рівень знань, ніж від них очікували на відповідний термін.

Отож, учні в країнах з низьким та середнім рівнем доходу постраждали найбільше. А закриття закладів освіти найдовше тривало в тих країнах, де уряди мали менший потенціал для впровадження онлайн-навчання. Додамо, що збільшився розрив у навчанні між державними та приватними школами.

Раніше ЮНІСЕФ повідомляв, що понад 168 мільйонів дітей в світі майже весь рік не відвідували школи через карантин. Ще близько 214 мільйонів учнів (а це кожна сьома дитина) пропустили понад три чверті часу очного навчання.

До слова, в Україні через пандемію школи у деяких містах вже перейшли на дистанційне навчання або організували канікули для учнів. Зокрема, школи закриті у Івано-Франківську, Чернівцях, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Волинській та Закарпатській областях.