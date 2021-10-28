Ученики болеют чаще, чем учителя: на Волыни школы могут продлить осенние каникулы

Местная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала волынским школам продлить осенние каникулы до 7 ноября. По их данным, сейчас увеличилось количество заболевших COVID-19, и болеют больше дети, чем учителя.

Руководитель областного управления образования и науки Людмила Плахотная рассказала, что на Волыни с 562 школ, 434 – сейчас на каникулах, остальные учатся дистанционно.

К теме Новые области в красной зоне: как там будут работать школы и садики

Она признается, что сейчас больше болеют дети, чем педагогические работники. "Каждый день до 25 больных детей и 10 – 12 педагогических работников", – добавляет главный педагог.

Однако продолжать ли каникулы – решают органы местного самоуправления. Соответствующие решения уже обнародовали в трех волынских общинах.

Руководитель управления образования Ковельского горсовета Виктор Бычковский отметил, что в общине осенние каникулы действительно продлят до 7 ноября.

до 7 ноября. В то же время начальник управления образования Нововолынского городского совета Сергей Мороз рассказал, что в его общине созданы условия для безопасного учебного процесса в режиме офлайн. Персонал преимущественно вакцинирован. Поэтому с 1 ноября школьники возвращаются за парты .

. В то же время с 1 по 7 ноября обучение в школах Владимир-Волынской общины будет осуществляться дистанционно.

По словам директора департамента образования Луцкого горсовета Виталия Бондаря, по состоянию на 27 октября в луцких школах еще решается вопрос о продлении каникул для учеников.

Где еще продлили каникулы? В Запорожье и Черкассах школьники будут отдыхать на неделю дольше. Местные власти разрешили продлить каникулы. Поэтому дети в этих городах на каникулах с 18 октября по 1 ноября.

В Житомире школьникам также продлили каникулы. Отдыхать дети будут с 25 октября до 7 ноября. В 23 общинах Харьковской области школьникам тоже продлили осенние каникулы, еще в более 25 общинах ученики учатся дистанционно.

К слову, во Львове с 1 ноября, как только каникулы официально закончатся, школы перейдут на дистанционное обучение. Очно в городе будут работать только детсады.