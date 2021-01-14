Получить высшее образование за границей – дело далеко не из легких. Выбирая страну, в которой студент хочет учиться, нужно учитывать множество аспектов: от жилья, финансов и языка преподавания к самому университету и условий переезда.

В конце 2020 года медиа-группа Educations провела международный опрос студентов и определила, где иностранцам комфортней всего учиться. Результаты исследования обнародовали на сайте educations.com.

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#1 Канада



Учеба в университетах Канады / Фото Unsplash

Канада заняла первую строчку в рейтинге благодаря доступности и качеству образования. Согласно опросу, страна красного клена стала первой по показателям комфорта и получила третьи места в категориях "Качество образования" и "Возможность выучить новый язык".

Большинство канадцев общаются на английском, но большая роль в образовании и у французского языка.

Студенты выделяют высокую культуру толерантности и считают канадскую образовательную среду безопасной и приветливой для иностранцев.

Университеты страны известны своими технологическими инновациями, особенно в сферах компьютерных и информационных образовательных направлений.

#2 Австралия



Высшее образование в Австралии / Фото Unsplash

Австралия получила первое место среди стран Океании и третьи места в категориях "Доступность образования" и "Возможность завести новых друзей". Это дало ей возможность занять второе место в общем рейтинге.

Студентам нравится, что большинство крупных университетских городов находятся на побережье. Самыми комфортными для жизни и учебы иностранцы считают Мельбурн, Сидней и Брисбен.

#3 Германия



Университеты в Германии / Фото Pexels

Третьей в мире и первой в Европе стала Германия. Респонденты отдали стране первую строчку рейтинга по показателю качества образования и шестую в категории "Возможность достижения карьерных целей".

Самыми популярными городами остаются Берлин, Мюнхен и Франкфурт.

Студенты выделяют большое количество разнообразных фестивалей, проводимых на территории страны.

После окончания обучения студенты имеют множество возможностей трудоустройства, ведь Германия является наиболее экономически развитой страной Европейского Союза.

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#4 Швейцария



Учиться в Швейцарии / Фото Pexels

Второй в Европе после Германии и четвертой в мире стала Швейцария. Респонденты отдали ей третье место в категории "Саморазвитие" и десятое в "Интересные приключения".

В Швейцарии, кроме высокого уровня жизни, достаточно высокий уровень образования. Университеты страны ежегодно занимают первые места в различных всемирных рейтингах качества образования.

Студенты считают Швейцарию одним из самых красивых и комфортных государств Европы.

#5 Соединенные Штаты Америки



Высшее образование в США / Фото Pixabay

Соединенные Штаты стали вторыми в рейтинге Северной Америки и пятыми в мире. Респонденты также отдали США пятые места в категориях "Узнать о новой культуре и стиле жизни" и "Качество образования".

Здесь расположены одни из лучших вузов мира, в том числе Стэнфордский, Принстонский и Гарвардский университеты.

Студенты выделяют мультикультурную образовательную среду и большой спектр карьерных возможностей после обучения.

#6 Швеция



Учиться в Швеции / Фото Pexels

Швеция получила шестое место в общем рейтинге и первое в категории "Возможность достижения карьерных целей". Эта скандинавская страна славится своими университетами в Стокгольме, Лунде и Уппсале.

Очень многие студенты выделяют возможность создания собственного стартапа. Интересные проекты часто финансируют сами высшие учебные заведения страны.

#7 Нидерланды



Университеты в Нидерландах / Фото Unsplash

Седьмую строчку рейтинга заняли Нидерланды. В категориях "Саморазвитие" и "Качество образования" страна получила шестые места.

Многие университеты предлагают образовательные направления, в которых преподавание ведется на английском языке.

Студенты выделяют хорошую экологию, развитую инфраструктуру и популярность велосипедного транспорта.

#8 Великобритания



Учиться в Великобритании / Фото Unsplash

Заняв восьмое место в общем рейтинге, Великобритания получила второе место в категории "Качество образования" и четвертое в "Узнать о новой культуре и стиле жизни".

Здесь расположены одни из старейших университетов мира, в частности Оксфорд и Кембридж.

Почти все крупные города Великобритании можно назвать университетскими, ведь в относительно маленькой стране насчитывается более 400 высших учебных заведений.

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#9 Испания



Университеты Испании / Фото Unsplash

Девятое место получила солнечная Испания, став первой в категории "Узнать о новой культуре и стиле жизни" и третьей в "Интересные приключения".

И правда, культура Испании отличается от других европейских стран.

Больше всего студентам нравится испанская кухня, архитектура и предложения морского отдыха после пар.

#10 Франция



Переехать учиться во Францию / Фото Pexels

Франция закрывает десятку рейтинга лучших стран для обучения иностранцев. Республика заняла седьмое место в категории "Узнать о новой культуре и стиле жизни" и девятое в "Возможность выучить новый язык".

Студенты выделяют изысканную кухню и интересную историю страны.

Кроме Парижа, известные университеты расположены в городах Лилль, Гренобль и Лион.