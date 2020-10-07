Динамика учащихся дистанционно на экстернате за последние годы выросла. В 2019 году таких детей с временно оккупированных территорий было более 5 тысяч. Как ученикам из ТОТ получить образование онлайн – читайте инструкцию в материале.

Об этом рассказали эксперты Министерства образования и науки во время онлайн-брифинга "Доступное образование", передает 24 канал.

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Как получить среднее образование в школе дистанционно, если ребенок проживает в ТОТ

1. Выберите школу

На сайтах Министерства образования Украины Dostupnaosvita.com.ua и в областных департаментах образования опубликован перечень школ, в которых можно учиться дистанционно или на экстернате. Отметим, что можно выбирать школу в любом регионе Украины.

2. Подайте документы для зачисления

Одному из родителей необходимо написать заявление на имя директора школы с просьбой зачислить ребенка на экстернат или дистанционную форму обучения. Самостоятельно заявление может написать совершеннолетнее лицо (с 18 лет).

В ней нужно обязательно указать контактные телефоны и электронный адрес. Отправьте заявление в школу в письменном или электронном виде. К заявлению приложите скан-копию или фотокопию свидетельства о рождении ребенка.

Для учеников выпускных классов (9 и 11) заявление на дистанционное обучение нужно отправить до 1 января, на экстернат – в течение всего учебного года. Отметим, что личное присутствие детей и родителей при этом необязательно.

3. Учитесь дистанционно

Ожидайте уведомления о зачислении от администрации школы. Но после этого начните обучение. К слову, получать образование дистанционно можно даже с первого класса.

Интересно, что за один учебный год можно пройти экстерном несколько классов. Так, ребенок может сдать государственную итоговую аттестацию за 9 и 11 классы за один год.

4. Получите документ об образовании государственного образца

В конце учебного года лично пройдите в школе годовое оценивание и ГИА. После этого ученик сможет получить аттестат о среднем образовании государственного образца и свидетельство об окончании 9 и 11 классов. С этими документами можно поступать в любое учебное заведение Украины и мира.