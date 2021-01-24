Получать высшее образование сегодня как никогда в тренде. Почти все выпускники школ Украины сдают ВНО и поступают в университеты. Ситуация в мире немного другая, в том числе что касается пожилых людей.

Еще сорок лет назад только 8,4% выпускников школ поступали в университеты, а сейчас этот показатель составляет более 50%. О пожилых людях, которые раньше не воспользовались возможностью получить высшее образование через те или иные обстоятельства, но решили это исправить в зрелом возрасте, рассказывает Учеба 24.

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Получить звание магистра в 90 лет

Самой старшей студенткой в мире стала австралийка Лорна Прендергаст, которая 27 июля 2019 защитила дипломную работу в Мельнбурському университете и получила звание магистра. Темой ее научной работы была "Музыка как инструмент в лечении деменции".

Идеей учиться в университете Лорна загорелась, когда ее муж Джим в возрасте 64 лет из-за ухудшения состояния здоровья начал проживать в доме престарелых, и она его там посещала.

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Лорна заметила, что когда медсестры начинали играть на фортепиано, пациенты реагировали по-разному, и Прендергаст решила это исследовать.

Вступив в университет, студентка посещала занятия и сдала все необходимые экзамены за 3 года, а на выпускном, когда происходило вручение диплома, сказала только одну фразу: "Знайте, вы никогда не слишком старые, чтобы мечтать!".

Лорна Прендергаст со своей семьей на выпускном / Фото The University of Melbourne

Бакалавр истории искусств в 68

Джон Александр, выпускник Лондонского университета Биркбек, стал бакалавром в 68 лет. Абитуриент опасался предвзятого отношения из-за возраста, но удивился, насколько толерантными были приемная комиссия и студенты.

Джон очень любил посещать различные галереи и музеи Великобритании, но испытывал дефицит знаний, чтобы полностью понять творчество художников, поэтому и решил учиться.

Я переживал, что серого вещества в моем мозгу для изучения предметов на уровне с молодыми студентами не хватит, но результат говорит сам за себя,

– шутит Александр, показывая диплом.

Выпускник отмечает, что обучение в университете было для него большим опытом, ведь это его первое высшее образование.

Джон рекомендует не бояться предвзятого отношения общества и стереотипов, а уверенно заниматься тем, что любишь.



Джон Александр, выпускник Биркбека / Фото Birkbeck University of London

Выпускной в 72

Диана Хиллс также решила вступить в Биркбекський университет. Обсуждение художественных произведений с подругами пенсионного возраста ей не нравилось, поэтому она начала искать единомышленников, у которых есть большой кругозор и которые разбирались бы в современном искусстве.

Легким способом найти таких друзей оказалось поступление в университет.

Благодаря высшему образованию, я не только научилась разбираться в искусстве, но и писать качественные научные работы. Правда, на выпускной вечеринке было немного сложно влиться в коллектив, поскольку я, к сожалению, не могу выпить столько алкоголя,

- рассказывает улыбаясь Диана.

Хиллс не скрывает, что ей было трудно сдавать первые экзамены, но подчеркивает, что это обязательно надо попробовать. Многим друзьям из ее окружения было не понятно, для чего в таком возрасте нужно обучение, но после выпуска ее начали только еще больше уважать.



Диана Хиллс, выпускница Биркбекского университета / Фото Birkbeck University of London