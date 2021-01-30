Из-за карантина большая часть активностей переместилась в онлайн. И положительным здесь стало появление множества различных онлайн-курсов, часть из которых доступны бесплатно. Представляем подборку таких курсов, которые обнародовали недавно.

Источник: 24 канал

Онлайн-курс по преподаванию украинского как второго языка

Недавно стали доступны первые два модуля онлайн-курса для учителей украинского языка от финского проекта "Учимся вместе" вместе с МОН и EdEra.

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В общем курс состоит из 6 модулей, дополнительных материалов, тестов и практических задач. Все, кто пройдут его и успешно сдадут финальное тестирование, получат сертификаты.

Для кого этот курс? Он поможет учителям украинского языка, которые преподают в классах с языками обучения национальных меньшинств.

Онлайн-курс рассказывает:

как подготовиться к началу изучения языка;

какие факторы влияют на усвоение второго языка;

какие особенности планирования обучения;

как выполнить требования к обязательным результатам обучения.

Пройти обучение можно по этой ссылке.

Онлайн-курс "Инклюзия и дистанционное обучение"

Учителя также могут пройти бесплатный онлайн-курс о том, как вести инклюзивное обучение дистанционно. Курс разработало Минсоцполитики при поддержке Фонда социальной защиты инвалидов. Он доступен по ссылке.

О чем курс? Он поможет:

настроить рабочее место ученика с ООП;

создать недискриминационные задачи;

выбрать эффективные стратегии работы с разными категориями учащихся с ООП;

настроить специальные возможности;

использовать специальные программы и вебресурсы;

взаимодействовать с родителями и строить успешную коммуникацию.

Англоязычный онлайн-курс Ukraine: History, Culture, and Identities

Этот курс расположен на платформе EdEra – это первый англоязычный онлайн-курс об истории Украины. Он рассказывает о самых выдающихся события украинской истории – от основания Киевской Руси до провозглашения независимости.

Курс помогает получить базовые знания об украинской истории и культуре, раскрывает роль Украины в европейской и мировой истории, а также развенчивает распространенные стереотипы в отношении Украины.

28 января курс представляют на студии онлайн-образования EdEra и Украинского института. На презентации слушатели узнают больше о процессе создания курса, познакомятся с его авторами, лекторами, а также смогут задать вопросы.

"Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы"

С целью повышения уровня цифровой осведомленности и создания безопасных условий для учащихся в киберпространстве состоялась международная конференция.

Что там обсуждали:

современные опасности интернета и способы борьбы с ними;

пути построения безопасного онлайн-пространства в Украине;

сексуальное насилие в цифровой среде;

советы родителям по безопасности детей в интернете;

дезинформация и фейки.

Где посмотреть лекции и дискуссии? Конференция проходила в видеоформате в режиме онлайн. Бесплатно посмотреть материалы мероприятия можно на ютуб-канале Минцифры.