Учиться можно всегда: 4 новых бесплатных онлайн-курса для учителей
Из-за карантина большая часть активностей переместилась в онлайн. И положительным здесь стало появление множества различных онлайн-курсов, часть из которых доступны бесплатно. Представляем подборку таких курсов, которые обнародовали недавно.
Источник: 24 канал
Онлайн-курс по преподаванию украинского как второго языка
Недавно стали доступны первые два модуля онлайн-курса для учителей украинского языка от финского проекта "Учимся вместе" вместе с МОН и EdEra.
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В общем курс состоит из 6 модулей, дополнительных материалов, тестов и практических задач. Все, кто пройдут его и успешно сдадут финальное тестирование, получат сертификаты.
Для кого этот курс? Он поможет учителям украинского языка, которые преподают в классах с языками обучения национальных меньшинств.
Онлайн-курс рассказывает:
- как подготовиться к началу изучения языка;
- какие факторы влияют на усвоение второго языка;
- какие особенности планирования обучения;
- как выполнить требования к обязательным результатам обучения.
Онлайн-курс "Инклюзия и дистанционное обучение"
Учителя также могут пройти бесплатный онлайн-курс о том, как вести инклюзивное обучение дистанционно. Курс разработало Минсоцполитики при поддержке Фонда социальной защиты инвалидов. Он доступен по ссылке.
О чем курс? Он поможет:
- настроить рабочее место ученика с ООП;
- создать недискриминационные задачи;
- выбрать эффективные стратегии работы с разными категориями учащихся с ООП;
- настроить специальные возможности;
- использовать специальные программы и вебресурсы;
- взаимодействовать с родителями и строить успешную коммуникацию.
Англоязычный онлайн-курс Ukraine: History, Culture, and Identities
Этот курс расположен на платформе EdEra – это первый англоязычный онлайн-курс об истории Украины. Он рассказывает о самых выдающихся события украинской истории – от основания Киевской Руси до провозглашения независимости.
Курс помогает получить базовые знания об украинской истории и культуре, раскрывает роль Украины в европейской и мировой истории, а также развенчивает распространенные стереотипы в отношении Украины.
28 января курс представляют на студии онлайн-образования EdEra и Украинского института. На презентации слушатели узнают больше о процессе создания курса, познакомятся с его авторами, лекторами, а также смогут задать вопросы.
"Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы"
С целью повышения уровня цифровой осведомленности и создания безопасных условий для учащихся в киберпространстве состоялась международная конференция.
Что там обсуждали:
- современные опасности интернета и способы борьбы с ними;
- пути построения безопасного онлайн-пространства в Украине;
- сексуальное насилие в цифровой среде;
- советы родителям по безопасности детей в интернете;
- дезинформация и фейки.
Где посмотреть лекции и дискуссии? Конференция проходила в видеоформате в режиме онлайн. Бесплатно посмотреть материалы мероприятия можно на ютуб-канале Минцифры.
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