Игра называется PomPak, и хотя является стартапом пакистанских разработчиков, может научить базовым финансовым навыкам детей и молодежь со всего мира. Интерфейс программы имеет не только Урду (язык Лашкари), но и английский язык.

На тему Как обучают финансовой грамоте в мире: опыт передовых стран

Чего и кого учит новая игра

PomPak – это финансовое путешествие двух семей, которые начинают небольшой бизнес и учатся управлять личными, семейными и бизнес-финансами. В истории сохранены консервативные поведенческие нормы, однако в то же время сочетаются прогрессивные финансовые навыки, такие как бюджетирование, сбережения и банкинг.

Игра имеет хорошие отзывы на интернет-платформах / Скриншот Google Play

Игра разделена по сложности тем и уровней на три возрастные категории:

от 9 до 12 лет

от 13 до 17 лет;

от 18 до 29 лет.

Каждый, кто пройдет все уровни игры, может получить сертификат финансовой грамотности, который подписывает уважаемое учреждение – Национальный институт банковского дела и финансов.

Совет! Распечатывать любые сертификаты рекомендуем с помощью принтеров Canon серии MegaTank, ведь устройства развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.

К слову, бета-версия приложения была очень успешной – ее установили более 750 000 пользователей по всему миру. Это первая подобная платформа пакистанских разработчиков, которая получила большое признание в своей категории на международном уровне.