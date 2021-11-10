Учительский буллинг: что делать, когда педагоги оскорбляют и унижают школьников

Мама одной школьницы узнала, что ее ребенка и других учеников оскорбляют в школе. Выяснилось, что делал это учитель. Что родителям делать в таком случае – читайте в статье.

Эксперты уверяют, что лишь придав огласку ситуации можно отстоять и защитить права своего ребенка.

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Что известно о буллинге от учителя

Так, маму школьницы Маргариту Жданову обеспокоило, что дочь неоднократно приходила из школы подавленная, говоря, что учительница кричит на детей.

Женщина-юрист, а потому сказала ребенку, чтобы он записал разговор с учительницей на диктофон. Ребенок через какое-то время прислал аудиозапись с записью крика учителя, там учительница называла детей "свиньями".

После этого женщина написала жалобу на директора департамента образования, полиции и образовательного омбудсмена.

Директор тогда ответил... Они вообще придумали юридическое ноу-хау – признать запись не действительной, потому что без согласия учителя она осуществлялась,

– говорит женщина.

Однако на эту ситуацию отреагировал образовательный омбудсмен. Он определил, что запись вполне правомерна, а администрация школы на это ответила, что проведет тренинги и будет следить за эмоциональным состоянием работников.

Учительница впоследствии ушла из школы по собственному желанию.

Что делать родителям в случае буллинга от учителя

Имеют ли право дети фиксировать преподавателя на аудио или видео? Адвокат Роман Бондаренко уверяет, что если нарушают права человека, то эти нарушения можно фиксировать, чтобы в дальнейшем использовать как защиту в суде.

Когда учитель кричит на детей, обзывает их, то это в первую очередь нарушение достоинства ребенка. Это право, которое имеет каждый человек, в том числе и ребенок. Когда учитель кричит, оскорбляет, он нарушает права ученика,

– говорит он.

По его словам, если же вину учителя докажут, то ему грозит дисциплинарное наказание – это выговор или даже увольнение. Кроме этого такой учитель может быть привлечен к административному наказанию за буллинг.

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Чтобы доказать аутентичность и соответствие аудио- или видеозаписи, должны провести экспертизу, и этим занимается суд. Кроме записей доказательствами могут быть также показания свидетелей: детей или родителей, которые присутствовали.

"Если нет встречного движения со стороны директора или школы, то надо обращаться к журналистам и делать такие случаи публичными. Когда запись, или аудио- видео появляется в соцсетях, на телевидении – директор школы должен реагировать", – пояснил юрист.

Если же администрация школы и управления образования не реагирует, то эксперт советует обращаться в Министерство образования и писать письма к образовательному омбудсмену.

К слову, в школе на Прикарпатье ученикам грозят поставить их на учет в полицию, если они не будут слушать учителей или посмотрят во время урока в телефон. Родителей возмущают методы, которыми директор наказывает учеников за нарушение дисциплины. Детали – читайте здесь.