Джерили Мэло преподавала 5 лет для дошкольников. Но когда начались карантин из-за эпидемии, ей пришлось бросить работу. Однако со временем к ней обратились родители ее бывших учеников с просьбой помочь в учебе.

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Так, она начала учить детей с трех семей. С этого времени ее автомобиль был переполнен рабочими листами, карандашами, маркерами для уроков, настолько, что она просто решила купить автобус.



Воспитательница переделала автобус в класс / Фото Insider

Поэтому, воспитательница купила автобус за 5500 долларов и заплатила местному плотнику еще 2000 долларов за установку деревянных скамеек, на которых ученики могли бы сидеть во время уроков.

Через несколько месяцев после этого Мэло обратилась к Бриттани Джелтеме, бывшей учительницы средней школы, чтобы она помогла украсить автобус.

Она хотела превратить свой автобус в мобильный класс, и я подумала, что это невероятная возможность попробовать что-то совершенно новое и выйти за пределы обычного класса,

– вспоминает Бриттани.

Так, педагоги вместе с друзьями за 4 дня переделали автобус. Снаружи они добавили фрески, а внутри поклеили обои, доставили книжные полки, игрушки, контейнеры и стулья для сидения.

Впоследствии Джелтема наняла художницу Ханну Дэйли, чтобы та дополнила автобус яркими цветами и цветочными узорами. Внутри они поставили похожие по орнаменту подушки.

Добавим, что в автобусе магнитная стена отделяет класс от зоны водителя. Она служит доской для детей, и также закрывает проход детям к кнопкам на панели водителя.

Так, к весне Мэло учила четыре группы детей дошкольного возраста в своем новом классе на колесах. Самая большая группа состоит из пятерых учеников, а самая маленькая – двух учеников.

Группы встречаются в заранее согласованном месте, куда Мэло едет и паркуется на время урока. Автобус никогда не двигается, когда дети находятся внутри.