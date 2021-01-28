В Днепровской школе №137 вспыхнул скандал. Там родители учеников требуют отстранить от работы учительницу за ее проукраинскую позицию. Педагог рассказывает детям о том, что Россия – страна-агрессор, а русские убивают украинцев.

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Все началось с поста депутата облсовета от партии "Громадська сила" Елены Зеевой. Она рассказала, что некоторые родители второклассников этой школы возмущаются методами преподавания учительницы Виктории Ждановой.

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Педагог рассказывает детям на своих уроках о том, что Россия – враг и агрессор, а также о том, что необходимо общаться на украинском языке.

Родители имеют претензии к учительнице, потому что она учит детей такому:

Русский язык – язык врагов;

Кто не говорит на украинском языке – враг Украины;

Что в Крыму враги;

Что русские – враги, и они убивают украинцев;

Рассказывает об ужасах, которые творил Сталин;

По словам родителей, якобы район города, где расположена школа, имеет большинство русскоязычных жителей (80%). Из-за этого они хотят заменить преподавателя, но директор против.



Учительница Виктория Жданова / Фото со страницы в фейсбуке

Но руководительница школы № 137 Ирина Гайдар признается, что к преподавателю претензий с профессиональной точки зрения нет. Учебный процесс организован правильно, а на своих уроках она придерживается государственной политики и ничего не нарушает.

Что учитель говорит неправильно? Кто будет отрицать, что у нас седьмой год идет война? На востоке до сих пор стреляют и гибнут герои. То, что преподаватель прививает любовь к украинскому языку, я считаю, это плюс,

- рассказывает директор.

Она добавляет, конфликт возник не между учителем и детьми, а между преподавателем и родителями. Они требуют от директора отстранить учительницу.

"Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ними на украинском ... иначе мы враги. Позавчера учитель провела урок патриотического воспитания на тему войны, хотя была тема флага, она ее просто перевела на войну. Не подумайте, что мы против украинского, мы против ненависти к русским", – пишут родители 2-А класса.

Но добавим, что не все родители в классе выступают против методов преподавания Виктории Ждановой.