Учительницу, которая угрожала ножом ученику 7 класса, уволили из школы

Учительницу информатики Солонкивской школы на Львовщине Надежду Волощук уволили с работы за угрозы ножом ученику 7 класса. Кроме того, 60-летнего педагога обвинили в систематическом унижении учеников.

Учительница угрожала ученику ножом на уроке

Еще в мае появилась информация о том, что учительница информатики Надежда Волощук на уроке в 7 классе угрожала ножом ученику и заставила его есть бумагу.

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Так, у мальчика не было ручки, поэтому педагог посоветовала ему писать собственной кровью.

Кто-то бросил самолетик, я поднял его и положил на парту. Учительница подумала, что это я бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, палец порежет,

– рассказал школьник.

Педагога уже уволили

Родители учеников рассказывали, что учительница не впервые унижает школьников. Свой поступок Надежда Волощук назвала шуткой и объяснила неуправляемостью класса.

Она признала свою вину и написала заявление на увольнение. Сначала это дело расследовали, и уже 21 мая Надежду Волощук уволили с должности, а впоследствии даже объявили ей выговор.



Учительница Надежда Волощук издевалась над учениками / Фото Zaxid.net

"17 мая ее отстранили от работы, позже на основании решения комиссии от 25 мая учительнице был объявлен выговор. Сейчас учительница информатики уволена с работы", – говорится в документе.

К слову, еще из одной львовской школы уволили учительницу начальных классов Ирину Федишин, которую родители обвиняли в булинге над детьми. Она словесно оскорбляла детей и била их за шкафом, чтобы никто не видел.