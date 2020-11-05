В некоторых странах пренебрежение средствами индивидуальной защиты во время пандемии COVID-19 карается законом. Так, в Греции одну учительницу, которая отказалась носить маску во время урока, приговорили к 12 месяцам заключения условного срока.

Инцидент произошел в профессиональном лицее в районе Имитос в Аттике (Греция). Учительницу арестовали 23 октября, сообщает греческий портал Mega.

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Почему учительницу арестовали? В интернете опубликовали видео, на котором эта учительница находилась в классе на уроке без маски, а ученики кричали к ней, мол педагог должна ее использовать.

Впоследствии учительница объяснила свой поступок тем, что она предупредила директора школы и учеников, что из-за отита (воспаление уха) ей приходится делать перерыв в ношении маски.

Суд большинством голосов признал учительницу виновной, однако засчитал те, что женщина ни разу не нарушала закон, как смягчающее обстоятельство. Также ее приговорили к 12 месяцам тюремного заключения с отклонением исполнения приговора на три года.

К слову, в Украине учительницу из Ривненщины, которая отказалась носить маску, оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина. При рассмотрении дела учительница не признала вины и объяснила, что не хочет носить маску, потому что является христианкой.