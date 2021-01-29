"Русский – язык врагов": учительницу из Днепра не будут увольнять за проукраинскую позицию
Учительницу из Днепра, которая попала в скандал из-за своей проукраинской позиции, не будут увольнять. Виктория Жданова рассказывала ученикам, в частности, что россияне убивают украинцев, а русский – язык врагов.
Источник: "Новинарня"
Викторию Жданову поддержала администрация школы №137, в которой она преподает, а также местные власти. Об этом сообщила пресс-секретарь городского совета Анастасия Поповская.
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Кроме этого, она также отметила, что учительницу попросили, чтобы в дальнейшем она вела уроки и беседы со школьниками в мягкой форме, учитывая их возраст.
Подробнее о скандале
- Скандал разгорелся после сообщения, которое опубликовала в фейсбуке депутат облсовета Елена Зеева. Там говорилось о том, что родителям учеников школы №137 не понравились методы преподавания Ждановой.
- Учительница объясняла детям, что Россия является государством-агрессором, что на русском языке говорят враги, а кто не общается на украинском – также являются "врагами государства".
- Возмущенных родителей сразу же поддержали пророссийские пропагандистские СМИ. Зато на сторону учительницы стали ветераны российско-украинской войны.
- В учебном заведении подчеркнули, что конфликт возник именно между родителями и Ждановой. В то же время с детьми учительница наоборот нашла общий язык.
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