Учительницу из Днепра, которая попала в скандал из-за своей проукраинской позиции, не будут увольнять. Виктория Жданова рассказывала ученикам, в частности, что россияне убивают украинцев, а русский – язык врагов.

Источник: "Новинарня"

Викторию Жданову поддержала администрация школы №137, в которой она преподает, а также местные власти. Об этом сообщила пресс-секретарь городского совета Анастасия Поповская.

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Кроме этого, она также отметила, что учительницу попросили, чтобы в дальнейшем она вела уроки и беседы со школьниками в мягкой форме, учитывая их возраст.

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Скандал разгорелся после сообщения, которое опубликовала в фейсбуке депутат облсовета Елена Зеева. Там говорилось о том, что родителям учеников школы №137 не понравились методы преподавания Ждановой.

Там говорилось о том, что родителям учеников школы №137 не понравились методы преподавания Ждановой. Учительница объясняла детям, что Россия является государством-агрессором, что на русском языке говорят враги, а кто не общается на украинском – также являются "врагами государства".

Возмущенных родителей сразу же поддержали пророссийские пропагандистские СМИ. Зато на сторону учительницы стали ветераны российско-украинской войны.

В учебном заведении подчеркнули, что конфликт возник именно между родителями и Ждановой. В то же время с детьми учительница наоборот нашла общий язык.

Справка. Виктория Жданова – вдова погибшего героя АТО. Она преподает исключительно на украинском и объясняет, что общаться надо на государственном языке.