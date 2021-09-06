Учительнице насквозь прострелила руку: подробности о стрельбе из арбалета в школе Полтавы

В Полтавской школе №11 девушка стреляла из арбалета. Она ранила двух учителей, их уже отвезли в больницу. Подробности инцидента читайте в статье.

Директор школы №11 Валентина Олейниченко рассказала, девушка зашла в одну из аудиторий на втором этаже и выстрелила в учительницу и заведующую школы.

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В школе злоумышленницу задержали и вызвали полицию и "скорую".

Педагогов отвезли в больницу. Обучение в школе продолжается,

– сказала директор.

В то же время местный телеграм-канал узнал, что одной из учителей стрела из арбалета насквозь пробила руку.

Очевидица рассказала, что девушка, курив сигарету, зашла в один класс и выстрелила в спину учительнице. Она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась на дороге, и стреляла.

"Говорят, она покрасила волосы в зеленый цвет и ходила с порезанными руками. А еще, что она целенаправленно хотела застрелить конкретного учителя", – написали в соцсети.

Добавим, что 19-летняя девушка, стрелявшая из арбалета, училась в этой школе до 4 класса.

Что известно об инциденте

6 сентября около 10:00 девушка 2002 года рождения зашла на территорию школы № 11 и из арбалета ранила двух учителей.

Ее уже допросили правоохранители. Они открыли уголовное производство по статье № 115 ("Покушение на умышленное убийство").

Кроме того, следователи хотят провести освидетельствование задержанной, чтобы определить, находится ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

К слову, в Киевской школе №97 3 сентября распылили перцовый баллончик. Дети начали жаловаться на кашель и одышку. Поэтому всех учеников вывели на улицу и отпустили домой.