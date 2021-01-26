На Ровненщине суд обязал учительницу, которая отказалась носить маску в школе, оплатить штраф. Но она подала апелляцию и выиграла суд. Поэтому, ее штраф на сумму 17 тысяч гривен отменили.

Источник: "Рівне вечірнє"

Ровненский апелляционный суд закрыл производство по делу о наложении штрафа на учительницу украинского языка и литературы в Вараше.

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Почему учительницу оштрафовали

Ранее учительница украинского языка и литературы лицея №1 Жанна Тетенева отказалась носить маску в учебном заведении, из-за чего городской суд оштрафовал ее на 17 тысяч гривен.

Однако педагог все равно отказалась надевать защитную маску или щиток.

Я христианка и слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что Он создал меня по образу и подобию своему. Потому я отказываюсь носить эти маски и для меня ее надеть – это смерть,

– заявила она.

Кроме того, адвокат Жанны Тетеневой подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление суда и прекратить производство по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Какое решение принял суд и что сказали в пресс-службе

Поэтому 22 января 2021 года Ровненский апелляционный суд рассмотрел дело и отменил решение о штрафе. "Постановление Кузнецовского (прежнее название Вараша) городского суда Ровненской области относительно Жанны Тетеневой отменить, производство по делу закрыть", – говорится в судебном решении. Постановление вступает в законную силу сразу после публикации и обжалованию не подлежит.

Зато пресс-секретарь Ровненского апелляционного суда Елена Кузменко заявила, что закон, который позволяет выписывать штраф на такую ​​высокую сумму, заработал только в ноябре, а учительницу оштрафовали в октябре.

Более того, она сказала, что такую ​​большую сумму штрафа можно выписывать только должностному лицу, а школа – не общественное место, где нужно надевать защитную маску.