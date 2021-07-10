Учительница из Одесчины приняла участие в ВНО вместе с учениками: сколько баллов она набрала
Источник:Ukr.Life
В этом году участие во внешнем независимом оценивании могли взять даже учителя. Так, учительница биологии Елена Билан из Измаила, что в Одесской области, отважилась пройти тестирование вместе со своими учениками. Ей удалось набрать максимальные 200 баллов.
Интересно, что ее ученица Лия Меламед в ВНО по биологии также получила максимальный балл.
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Учительницу Елену Билан наградили грамотой за:
- многолетний добросовестный труд,
- весомый вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения,
- обеспечение высокого уровня качества и результативности образования,
- высокий уровень знаний и яркий пример для учеников, показанный на собственном результате,
- подготовку выпускницы, которая получила лучший результат.
Интересно, что в этом году измаильские выпускники получили 47 золотых и 11 серебряных медалей.
Измаильские выпускники в 2021 году / Фото Ukr.Life
К слову, четыре выпускника Харьковской области сдали ВНО по биологии на максимальные 200 баллов. А все благодаря урокам учителя Андрея Самойлова. В его классе ни один ученик не сдал биологию на меньше чем 180 баллов. Больше – в статье.
Общие результаты ВНО-2021
Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в этом году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников – получили 200 баллов по двум экзаменам, а один участник получил 200 баллов по трем экзаменам.
Им оказался выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу по 3 предметам и оказался единственным, кому удалось получить столь хороший результат.