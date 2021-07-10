Интересно, что ее ученица Лия Меламед в ВНО по биологии также получила максимальный балл.

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Учительницу Елену Билан наградили грамотой за:

многолетний добросовестный труд,

весомый вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения,

обеспечение высокого уровня качества и результативности образования,

высокий уровень знаний и яркий пример для учеников, показанный на собственном результате,

подготовку выпускницы, которая получила лучший результат.

Интересно, что в этом году измаильские выпускники получили 47 золотых и 11 серебряных медалей.



Измаильские выпускники в 2021 году / Фото Ukr.Life

К слову, четыре выпускника Харьковской области сдали ВНО по биологии на максимальные 200 баллов. А все благодаря урокам учителя Андрея Самойлова. В его классе ни один ученик не сдал биологию на меньше чем 180 баллов. Больше – в статье.

Общие результаты ВНО-2021

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в этом году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников – получили 200 баллов по двум экзаменам, а один участник получил 200 баллов по трем экзаменам.

Им оказался выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу по 3 предметам и оказался единственным, кому удалось получить столь хороший результат.