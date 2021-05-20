Родители учеников рассказали, что поведение учительницы пересекло все границы – она ​​запихнула в рот ученицы лист бумаги.

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Интересно, что родителей действия учительницы возмущают уже не первый раз, но инцидент с бумагой стал "последние каплей". По их словам, дети не хотят ходить в школу, ибо:

учительница бросает в них циркулем,

бьет головой об парту и по рукам.

Взрослые сразу обратились к городскому голове, чтобы дело не "замяли", а также написали заявление на имя председателя и депутата.



Родители пожаловались на учительницу / Фото Depo.Хмельницький

Реакция школы

Директор школы Николай Кирик заверил, что уже ведется служебное расследование, поэтому родители спокойно могут отправлять своих детей в школу.

По предварительной информации, учительницу временно отстранили от учебного процесса.

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Правоохранители также проводят расследование по факту жестокого обращения учительницы младших классов с ребенком.

К слову, на Львовщине учительница информатики заставляла ученика 7 класса есть бумагу и размахивала перед ним ножом. У школьника не было ручки, поэтому педагог посоветовала 12-летнему ребенку писать собственной кровью. Шокирующие детали – по ссылке.