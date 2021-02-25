В Александрийском лицее на Ровенщине учительница мировой литературы, рассказывая стих о Евромайдане, взобралась на парту. Так педагог смогла сконцентрировать внимание детей на себе и теме урока.

Ученики успели зафиксировать этот момент на видео и опубликовали в сети. Интересно, что сами школьники от такого преподавания предмета в восторге.

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"Мы же говорим о революции", – говорит учительница Ткачук Валентина Александровна ученикам в видео. Педагог так эмоционально рассказывала стихотворение, посвященное событиям Евромайдана в 2013 – 2014 годах.

Учительница рассказала, что так стремилась акцентировать внимание учеников на себе и теме, потому что уверена, что так они лучше усвоят материал.

Директор лицея считает такой метод преподавания целесообразным, поскольку современное поколение детей трудно воспринимает материал. К тому же, это не противоречит нормам.

"Это неординарно, я привык к классическому преподаванию материала. Но учитель может свободно высказываться и сам выбирает методы, если они не противоречат законам", – добавляет он.

Сами ученики от этого в восторге и признают любовь к учительнице.

Мы все очень любим эту учительницу, оригинальный подход проведения урока. Даже самые сложные темы преподает (если не понимаем – поет). Пусть другие учителя равняются на этот прекрасный пример,

– говорят дети.

Реакция на преподавание учительницы в соцсетях

Опубликованный пост с сообщением "Когда любишь свою работу" вызвал обсуждение в соцсети. В частности, большинство людей увлечены действиями педагога.

"Классная учительница! Нужно реально любить свою профессию, чтобы рассказывать с такими эмоциями стихи. Я бы с радостью ходил бы к ней на уроки", – написал один из пользователей. Другой добавил, что нынешние преподаватели на что только не пойдут, чтобы дети их слушали и были заинтересованы в уроке.

Однако некоторые пользователи высказались отрицательно. "Дурдом! И такие учат наших детей", – написала одна женщина.