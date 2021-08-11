Что известно о конфликте в лицее

Конфликт в Щербановское лицее на Полтавщине начался еще год назад. Учительница Лариса Бондарчук начала спрашивать руководство школы о поборах.

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По ее словам, два года назад в школе поменялась директор. Сначала все было нормально, но со временем там начали "процветать" поборы. Причем деньги требовали как с родителей, так и с учителей.

Директор вызывала в кабинет по 1 – 2 учителя, и говорила, что выписала нам премию, но мы должны кое-что купить в школу. Например, стенды или мебель. И еще говорила, что если мы не умеем работать с родителями, тогда будем покупать все сами,

– рассказывает учительница.

Ларису Бондарчук это очень возмутило. Да, на ремонт и приобретение мебели для кабинета английского языка она вложила своих 9 тысяч гривен.

"Тогда на собрании я прямо спросила, собираются ли нам компенсировать потраченные на ремонт деньги? На что мне ответили: "Ну это же вы делали для себя", – возмущается учительница.

Издевательство над учительницей

Но такое поведение Ларисы Бондарчук не понравилось директору и председателю Щербановского сельсовета Игорю Процику, который решил вычитать учительницу.

После этого мне просто устроили 37-й год. Начали писать на меня докладные, меня заставляли писать объяснительные. Если я отказывалась это делать, то составляли на меня акт. Всего за месяц я получила два выговора,

– добавляет она.

Позже учительницу обвинили в буллинге ученика и школьная комиссия обратилась в суд. Но Лариса Бондарчук его выиграла и смогла доказать свою невиновность.

Сама Бондарчук говорит, что делом о буллинге хотели просто поставить крест на ее педагогической карьере.



Учительница лицея Лариса Бондарчук / Фото "Обозреватель"

"Мне очень жаль, что мальчик и его мама стали заложниками умелой манипуляции, игры на родительских чувствах. Но я принципиально менять школу не буду", – утверждает учительница.

Что о конфликте говорит директор

Директор Щербановского лицея Наталья Драч говорить о ситуации не хочет. На вопрос о поборах она заявила, что все это якобы неправда. "Меня проверяли уже по всем ее обвинениями, ничего не подтвердилось. Но я ничего комментировать не буду", – говорит она.

По ее словам, причина всего того, что учительнице якобы не нравится, что именно этот человек возглавляет школу.

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В то же время начальница отдела образования Щербановского сельсовета Леся Осадчая говорит, что ремонты и выговоры учительнице якобы не связаны между собой.

А на вопрос о ремонте учительской, то в отделе образования заявили, что нигде не записано, что у педагогов должна быть отдельная комната. Они считают, что рабочее место учителя – это стол в классе. Поэтому педагогам предложили собственными силами и средствами отремонтировать лабораторные помещения.

Бондарчук это не понравилось. Она нашла спонсоров, сделала ремонт, купила обои. А потом потребовала, чтобы ей оплатили. Если кто-то не хочет сам ремонтировать, то пусть использует старую мебель, сидит в старом кабинете,

– говорит Осадчая.

Также чиновница утверждает, что ранее школой руководил другой директор, который якобы закрывал глаза на жалобы на Бондарчук, а новая руководительница не стала этого делать. Да, Леся Осадчая заявила, что с 2018 года на эту учительницу были два адвокатских запроса. Они касались ее отношений с учениками.

Что делать родителям, если в школе требуют деньги на ремонт – читайте объяснение юристов в материале.