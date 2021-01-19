В Днепре учительница отсоединила ученика от онлайн-урока из-за того, что он не хотел включать камеру и показывать свое лицо. В сети уже возник скандал, ведь не все поддерживают дистанционное обучение.

Мама школьника в фейсбуке поделилась историей с ее сыном, которого учительница "выгнала" с онлайн-урока. Об этом она написала в группе "Соборный район Днепра".

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В сообщении подчеркивается, что учительница отключила аккаунт ребенка во время онлайн-урока после того, как школьник отказался включать камеру и показывать свое лицо.

Имеет ли право учитель удалить ребенка из видео урока из-за того, что он не включил камеру? Он присутствует, слушает, отвечает на вопросы учителя! Но не хочет ребенок показывать свое лицо, не могу я его заставить,

– написала мама ученика.



Учительница отсоединила ученика от онлайн-урока / Скриншот поста

Но в сети из-за этого разгорелся скандал. В комментариях пользователи высказывали свое мнение. Кто-то обвинял систему образования, а некоторые встали на защиту учителя:

"Мои дети сейчас учатся в Америке по Zoom, если они не включают камеру, то им снижают баллы", "А где гарантия, что присутствует на уроке именно ваш ребенок, а не друг или брат". "Что значит хочет или не хочет показывать лицо? Если бы он ходил в школу, то таких моментов не возникло бы".

Но некоторые критикуют учительницу: "Показывать свое жилье не каждый хочет", "Ребенок присутствует? Участвует? Это главное, а у учителя обострение синдрома надсмотрщика в силу профессиональной деформации.. Грустно".