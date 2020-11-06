"Это смерть для меня": учительница не носит маску даже после 17-тысячного штрафа
В Вараше, что в Ровненской области, учительница лицея №1 отказалась на работе носить маску, защитный щиток, а также измерять температуру. Женщина продолжает игнорировать правила карантина – даже после того, как суд обязал ее выплатить 17 тысяч гривен штрафа.
Жанна Тетенева уже более 20 лет преподает украинский язык и литературу, об этом сообщает местное издание "Вече".
Важно Во время каникул учителя в школе должны носить маски и соблюдать дистанцию
Коллеги из лицея №1 общались с ней на тему карантина и убеждали не нарушать правила, об этом говорится в протоколе педагогического совета учебного заведения.
Когда в конце октября дело дошло до суда, педагог вины не признала. Она объяснила свой отказ носить средства индивидуальной защиты религиозными взглядами.
По мнению судей, озвученная учительницей причина "сводится к избежанию административной ответственности". Поэтому Тетеневую все же обязали уплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.
Решение суда не повлияло на учительницу
Несмотря на судебное решение, уже в ноябре учительница продолжает игнорировать правила карантина. Она подчеркивает, что является христианкой веры Евангельской, а "слово Господне категорически запрещает ей носить маску".
Он создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски. Для меня ее надеть – это смерть,
– пояснила Тетенева.
Заметим, что в городском управлении образования Вараша могут позволить женщине и в дальнейшем преподавать в лицее. Но только при условии, что она будет соблюдать законодательные нормы.
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