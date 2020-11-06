В Вараше, что в Ровненской области, учительница лицея №1 отказалась на работе носить маску, защитный щиток, а также измерять температуру. Женщина продолжает игнорировать правила карантина – даже после того, как суд обязал ее выплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Жанна Тетенева уже более 20 лет преподает украинский язык и литературу, об этом сообщает местное издание "Вече".

Важно Во время каникул учителя в школе должны носить маски и соблюдать дистанцию

Коллеги из лицея №1 общались с ней на тему карантина и убеждали не нарушать правила, об этом говорится в протоколе педагогического совета учебного заведения.

Когда в конце октября дело дошло до суда, педагог вины не признала. Она объяснила свой отказ носить средства индивидуальной защиты религиозными взглядами.

Справка. Штраф за нарушение санитарно-противоэпидемических правил и норм во время карантина составляет от 17 тысяч до 32 тысяч гривен.

По мнению судей, озвученная учительницей причина "сводится к избежанию административной ответственности". Поэтому Тетеневую все же обязали уплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.

Решение суда не повлияло на учительницу

Несмотря на судебное решение, уже в ноябре учительница продолжает игнорировать правила карантина. Она подчеркивает, что является христианкой веры Евангельской, а "слово Господне категорически запрещает ей носить маску".

Он создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски. Для меня ее надеть – это смерть,

– пояснила Тетенева.

Заметим, что в городском управлении образования Вараша могут позволить женщине и в дальнейшем преподавать в лицее. Но только при условии, что она будет соблюдать законодательные нормы.