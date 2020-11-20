В селе Холодной Балке в Одесской области ученик 6 класса сломал ногу, когда играл со сверстниками в футбол после уроков. Но учительница вместо того, чтобы оказать первую помощь школьнику, приказала вынести его за территорию школы.

Учеников школы оставили после уроков, чтобы они убрали в классе. Но, ожидая автобус, школьники решили поиграть в футбол, во время которого и произошел инцидент. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка Виктория Ящук в фейсбуке.

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Так, ее сын Даниил во время игры поскользнулся и упал, а сверху на него налетел десятиклассник. Именно в этот момент парень и сломал ногу. Он признался, что услышал хруст в ноге и затем почувствовал резкую боль.



Мальчик сломал ногу после уроков / Фото из фейсбук-группы "Родители SOS"

Когда школьный автобус поехал, все дети побежали к нему, а Даниил остался лежать на земле. В то же время учительница (которая работает библиотекарем) заметила, что пострадавшего мальчика нет в автобусе только на полпути. Поэтому, ученики вернулись в школу.

Мама рассказывает, что библиотекарь, которая сопровождала детей, вместо того чтобы вызвать скорую, приказала старшеклассникам вынести пострадавшего за территорию школы.

Она с учениками нашла ребенка, накричала на него, а потом позвонила мне и сказала, что Даня сломал ногу. Я ее просила не трогать ребенка, но она меня не послушала и приказала старшим ребятам потянуть Даню непонятно куда,

– написала Виктория Ящук.

Скорую вызывали уже родители Даниила, которые сразу приехали в школу. Мама говорит, что к ней подошли завуч и директор, которые начали говорить, что ребенок сам виноват и что полиции они не боятся.

В больнице стало известно, что у Даниила перелом ноги в двух местах со смещением костей. Сейчас он лечится в Одесской областной детской больнице, и будет там еще как минимум 2 месяца.

Журналисты издания "Усі" выяснили, что эту учительницу временно отстранили от работы, однако не будут увольнять. Директор школы Надежда Ракицкая уточнила, что учительница действительно должна была вызвать скорую, но "видимо, она растерялась". Также там пообещали провести инструктаж с педколлективом, как действовать в таких ситуациях.



Стадион возле школы. где ученик сломал ногу / Фото "Усі"

К слову, два месяца назад в Сумах на школьника во время урока физкультуры упала старая оконная рама с металлическими решетками. Мальчик получил рваные раны, еще двое детей пострадали. Детали инцидента и фото – смотрите здесь.