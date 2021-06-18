Народный депутат Павел Сушко сообщил в соцсетях об этом случае. По его словам, учительница не нашла другого подхода и общего языка с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию.

К теме Учительницу, которая угрожала ножом ученику 7 класса, уволили из школы

Депутат утверждает, что это не единичный случай. Но такое отношение к детям долгое время оставалось скрытым, пока ассистент учителя не выдержал и не прислал это видео родителям.

На нем видно, как учительница бьет и толкает ребенка. В то время другие дети выбегают из класса, ведь не хотят видеть, как их одноклассника будут бить.

Внимание! Контент может вас шокировать. Если вы слишком близко воспринимаете такие ситуации – лучше избежать просмотра видео.

Нардеп добавил, что теперь эта ситуация станет предметом расследования ВСК и правоохранительных органов.

Важно Что делать, если учитель ударил ребенка: важные советы родителям

К слову, в Каменец-Подольском родители учеников 2 класса школы №14 пожаловались на учительницу за ее издевательства над детьми. Да, она заставила одну ученицу съесть бумагу и била ее головой о парту. Детали – в статье.