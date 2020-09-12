Учительница математики, которая учит учеников начальной школы в Техасе, придумала отличный способ заинтересовать учеников при дистанционном обучении. Женщина проводила урок в костюме акулы приплясывая.

Ханна Роде решила таким интересный способ рассказать о числах. Видео с урока выставила ее коллега в соцсети тикток.

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Учительница для урока использовала смешной костюм и популярную детскую песню "Baby Shark".

Зато ее коллега успела сняла видео, как Роде танцует у доски в костюме плюшевой акулы. Сам урок проходил дистанционно, поэтому детей в классе не было, они смотрели на нее с экранов.

Смотрите видео, как учительница провела урок в костюме акулы

Этот видеоролик стал очень популярным и за несколько дней в тикток набрал более 3 миллионов просмотров, а пользователи пошутили, что такой дистанционный урок на самом деле может проходить и в колледже, потому что он очень интересный.