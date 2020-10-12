Учительница рисования из Одессы набросилась на ученицу за то, что она забыла альбом и ответила педагогу на украинском языке. За это учительницу уже уволили с работы.

Что известно о скандале в школе

Инцидент произошел на прошлой неделе в Одесской гимназии №4. Видео с урока опубликовали в соцсети на странице "Родители SOS".

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В записи слышно, как учительница Пирогова Раиса при всем классе довела девочку до слез, а потом сказала ей "не плачь". Педагог заявила, что ученица ставит себя выше всех из-за того, что общается на украинском языке.

Смотрите видео, как учительница ругает ученицу, которая отвечает на украинском языке:

Учительницу уволили из школы

Впоследствии стало известно, что учительницу уже уволили с работы. Как отметила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, поведение учителя беспрекословно несовместимо с деятельностью в школе. Она подчеркнула, что сейчас ожидается издание приказа об увольнении с обращением в компетентные органы.

Также Буйневич выразила свою поддержку девочке, которая не побоялась говорить на украинском на уроке в то время, когда ее сверстники разговаривали на русском.

"Как человек: не просто поражена. Как мама и женщина представляю эмоции ученицы и хочу выразить свою поддержку: у тебя очень красивая речь, дитя... развивай ее и в дальнейшем", – написала она.