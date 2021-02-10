Учительница из Харьковщины, которая записывает для школьников рэп, стала педагогом года
Ольгу Халепу из Харьковской области признали лучшим педагогом 2020 года. Учительница стала популярной благодаря рэп-урокам, которые она записывает для своих учеников.
Источник:Фейсбук Ольги Халепы
Педагог из Лозовского района Харьковской области попала в рейтинг всеукраинского общественно-политического еженедельника "Образование".
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Как на награду отреагировала сама учительница
Ничего себе! Меня признали лучшим педагогом 2020 года. Удивлена,
– написала Халепа.
Издание Kharkiv Today пишет, что учительница биологии стала лауреатом награды "Зажги огонь". Ее женщине дали за инновационный подход к организации дистанционного обучения, изобретение с начала карантина эффективного способа сделать урок не только интересным, но и увлекательным.
Что известно о креативности педагога
- Весной 2020 года Ольга Халепа начала записывать рэп-уроки по биологии. Она сама рифмует сроки для рэпа, а затем читает их на видео.
- Учительница продолжает регулярно обновлять свой ютуб-канал, публикуя новые оригинальные уроки.
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