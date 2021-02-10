Ольгу Халепу из Харьковской области признали лучшим педагогом 2020 года. Учительница стала популярной благодаря рэп-урокам, которые она записывает для своих учеников.

Педагог из Лозовского района Харьковской области попала в рейтинг всеукраинского общественно-политического еженедельника "Образование".

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Как на награду отреагировала сама учительница

Ничего себе! Меня признали лучшим педагогом 2020 года. Удивлена,

– написала Халепа.

Издание Kharkiv Today пишет, что учительница биологии стала лауреатом награды "Зажги огонь". Ее женщине дали за инновационный подход к организации дистанционного обучения, изобретение с начала карантина эффективного способа сделать урок не только интересным, но и увлекательным.

Что известно о креативности педагога

Весной 2020 года Ольга Халепа начала записывать рэп-уроки по биологии. Она сама рифмует сроки для рэпа, а затем читает их на видео.

Учительница продолжает регулярно обновлять свой ютуб-канал, публикуя новые оригинальные уроки.

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Рэп-уроки Ольги Халепы: смотрите видео