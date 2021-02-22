Учительница биологии из Харьковщины Ольга Халепа стала лучшим педагогом 2020 года из-за креативного подхода к обучению. Однако коллеги педагога не восприняли ее рэп-уроки и жестоко над ней издевались.

В начале сентября 2020 года Халепа уволилась из школы в селе Яковлевка Лозовского района.

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Это был ад, – учительница о буллинге

По словам Халепы, коллеги оказывали на нее психологическое давление.

Все время блокировали мои начинания, мои проекты. Было полное игнорирование. Это был ад, если честно. Когда в коллективе издеваются, и администрация все время прессует, ты просто ставишь точку, пишешь заявление и идешь,

– объяснила Халепа.

В этой школе педагог проработала 13 лет.

Биологию теперь преподает учительница мировой литературы

На место Халепы до сих пор никого не нашли, а биологию школьникам преподает учительница мировой литературы.

Сама педагог новое место работы тоже не нашла. Она не знает, вернется ли вообще в сферу преподавания.

"Я живу в сельской местности. Чтобы принять какие-то предложения, мне надо либо сменить место жительства, либо куда-то ездить. В этом – главная проблема", – объяснила женщина.