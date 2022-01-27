Учительница избила ученика, потому что тот не мог решить пример: это не первый случай в школе

В школе на Закарпатье учительница избила ученика, потому что он не мог решить пример возле доски. Родители других школьников признаются, что это не первый случай, мол, дети часто жалуются.

Четвероклассники из Закарпатья распространили в соцсети видео со своей учительницей, которая избила ученика у доски, потому что тот не мог решить пример.

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В школе из-за этой ситуации разгорелся скандал. Присоединилась даже полиция.

Учительница математики унижала и избивала ученика на уроке: видео

На следующий день после инцидента в школу вызвали всех родителей четвероклассников. Они надеялись, что будут извинения и объяснения учительницы, а вместо этого услышали упреки.

Избиение ученика – не первый случай

Мальчик, который снял видео об избиении одноклассника, признался родителям, что и сам не раз был бит. "Есть много учителей, которые так же ведут себя с детьми. Но дирекция школы на все закрывает глаза", – говорит его мама.

На учительницу математики, которая ударила ребенка, ученики постоянно жалуются взрослым.

Она кричит. На первый этаж со второго слышно, как она кричит. Без штанов могут стоять в классе. Дети приходят и плачут, но что с того? Мы ничего не могли доказать, потому что прямых доказательств не было,

– рассказывают родители.

Родители пострадавшего не обвиняют учительницу

А вот мама избитого мальчика и сейчас ничего страшного на видео не увидела. Говорит, ей даже жалко учительницу.

"Это старшая женщина, которая делала и отдала жизнь этой работе. Не одного ребенка выпустила из своего класса, а кто-то на этом сделал большой пиар", – отмечает она.

После инцидента педагог из школы сразу уволилась. В Департаменте образования предполагают, что мог сказаться возраст учительницы. Ей 62, и она уже полгода планировала уволиться.

И хоть родители избитого парня писать заявление отказались, в полиции открыли производство. Педагогу грозит около года исправительных работ. А с учеником теперь будет работать психолог.

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К слову, на днях в одесской школе во время урока учительница не сдержалась и пластиковой бутылкой избила ученика. На инцидент отреагировали в местном управлении образования. Детали скандала – читайте по ссылке.