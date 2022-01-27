Четвероклассники из Закарпатья распространили в соцсети видео со своей учительницей, которая избила ученика у доски, потому что тот не мог решить пример.

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В школе из-за этой ситуации разгорелся скандал. Присоединилась даже полиция.

Учительница математики унижала и избивала ученика на уроке: видео

На следующий день после инцидента в школу вызвали всех родителей четвероклассников. Они надеялись, что будут извинения и объяснения учительницы, а вместо этого услышали упреки.

Избиение ученика – не первый случай

Мальчик, который снял видео об избиении одноклассника, признался родителям, что и сам не раз был бит. "Есть много учителей, которые так же ведут себя с детьми. Но дирекция школы на все закрывает глаза", – говорит его мама.

На учительницу математики, которая ударила ребенка, ученики постоянно жалуются взрослым.

Она кричит. На первый этаж со второго слышно, как она кричит. Без штанов могут стоять в классе. Дети приходят и плачут, но что с того? Мы ничего не могли доказать, потому что прямых доказательств не было,

– рассказывают родители.

Родители пострадавшего не обвиняют учительницу

А вот мама избитого мальчика и сейчас ничего страшного на видео не увидела. Говорит, ей даже жалко учительницу.

"Это старшая женщина, которая делала и отдала жизнь этой работе. Не одного ребенка выпустила из своего класса, а кто-то на этом сделал большой пиар", – отмечает она.

После инцидента педагог из школы сразу уволилась. В Департаменте образования предполагают, что мог сказаться возраст учительницы. Ей 62, и она уже полгода планировала уволиться.

И хоть родители избитого парня писать заявление отказались, в полиции открыли производство. Педагогу грозит около года исправительных работ. А с учеником теперь будет работать психолог.

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К слову, на днях в одесской школе во время урока учительница не сдержалась и пластиковой бутылкой избила ученика. На инцидент отреагировали в местном управлении образования. Детали скандала – читайте по ссылке.